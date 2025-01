La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il “TikTok ban”

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la validità del cosiddetto “TikTok ban”, la legge statunitense che obbliga ByteDance, la società cinese proprietaria del popolare social network TikTok, a vendere la piattaforma a un acquirente non legato al governo cinese entro il prossimo 19 gennaio. In base alla legge, se ByteDance non rispetterà questa scadenza il governo americano bloccherà l’uso della piattaforma nel paese.

Giovedì il New York Times ha riferito che il neoeletto presidente Donald Trump, che si insedierà il 20 gennaio, starebbe valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo per annullare temporaneamente il blocco, anche se non è chiaro se questo basterebbe a fermarlo. Trump era molto contrario a TikTok durante la sua prima amministrazione ma ha recentemente cambiato idea al riguardo: pochi giorni fa aveva chiesto alla Corte di posticipare la scadenza per permettergli di raggiungere una «soluzione politica» con l’azienda e aveva incontrato l’amministratore delegato di TikTok, Shou Chew, che dovrebbe anche essere presente alla sua cerimonia di insediamento.

La legge sul “TikTok ban” era stata approvata con il sostegno di entrambi i partiti ad aprile del 2024. ByteDance aveva fatto ricorso, sostenendo che vietare TikTok negli Stati Uniti fosse una violazione del primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà di espressione. La Corte d’Appello di Washington però aveva bocciato il ricorso, sostenendo che la sicurezza nazionale, tirata in ballo dal governo statunitense, dovesse avere la precedenza sugli interessi della compagnia. Per questo ByteDance si era rivolta alla Corte Suprema, che aveva accettato il caso in maniera insolitamente veloce.

Il governo statunitense teme che TikTok venga usato dal governo cinese per influenzare l’opinione pubblica statunitense o accedere ai dati degli utenti. ByteDance ha sempre negato di condividere informazioni sugli utenti con il governo cinese, e gli Stati Uniti non hanno mai fornito prove che questo accada. Molti analisti sostengono che i sospetti dei governi occidentali siano più di natura politica che tecnologica, e che quindi siano molto difficili da ridurre.

ByteDance finora non ha considerato, almeno pubblicamente, l’opzione di vendere TikTok, sostenendo che sia un’operazione impossibile per via delle dimensioni dell’azienda e per il fatto che la Cina ha già detto che bloccherebbe l’esportazione della tecnologia e delle conoscenze alla base dell’algoritmo di raccomandazione dei video dell’app, considerato uno dei più efficaci al mondo per la sua capacità di mantenere gli utenti sulla piattaforma.

La decisione della Corte Suprema era molto attesa, dato che gli Stati Uniti sono il mercato più grande al mondo per TikTok con 170 milioni di utenti. Come altri grandi social network, la piattaforma viene usata come un mezzo di intrattenimento ma anche come fonte di informazione, ed è stato usato molto anche dai candidati alle elezioni presidenziali dello scorso 5 novembre. È anche un’importante forma di guadagno per decine di migliaia di persone che per lavoro creano contenuti o vendono prodotti attraverso il negozio digitale presente nell’app.

Non è chiaro come il divieto verrà applicato in pratica: il governo dovrebbe chiedere che l’app di TikTok venga tolta dall’App Store e dal Google Play Store (i servizi da cui è possibile scaricare le applicazioni rispettivamente su dispositivi iOS e Android) in modo da impedire alle persone che ancora non l’hanno installata di scaricarla. Le persone che l’hanno già installata sui loro telefoni però in teoria potrebbero continuare a usarla, a meno che TikTok non vieti, per esempio, di registrarsi sull’app con un numero di telefono statunitense, o che ne vieti l’utilizzo ai telefoni geolocalizzati negli Stati Uniti. In entrambi i casi però esistono dei metodi per aggirare questo divieto.

