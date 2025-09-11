Jair Bolsonaro è stato giudicato colpevole per il tentato colpo di stato

La Corte suprema brasiliana ha giudicato l’ex presidente Jair Bolsonaro colpevole nel processo in cui è imputato insieme a sette suoi collaboratori per il tentativo di colpo di stato del 2022. Finora hanno espresso il loro giudizio quattro dei cinque giudici della commissione incaricata dalla Corte, e quindi il verdetto non potrà essere ribaltato.

La pena verrà stabilita quando anche il quinto giudice avrà comunicato il suo voto, cosa che probabilmente avverrà venerdì. Quella massima prevista è di 43 anni di prigione. I legali di Bolsonaro, che si trova agli arresti domiciliari, hanno già detto che farà ricorso. Il verdetto di colpevolezza era atteso perché molti giudici della Corte, a partire dal più famoso e influente Alexandre de Moraes, sono di orientamento progressista.

Di quelli che hanno votato finora, tre si sono espressi per la condanna e uno solo (Luiz Fux) per l’assoluzione. Il quarto voto, quello decisivo perché fino ad allora ce n’erano due per la condanna e uno per l’assoluzione, è arrivato giovedì pomeriggio (sera in Italia). Bolsonaro è stato giudicato colpevole di altri quattro reati, oltre al tentato colpo di stato, che includono il tentativo di abolire lo stato di diritto con la violenza e l’essere a capo di un’organizzazione criminale.

La riunione della Corte suprema brasiliana, l’11 settembre a Brasilia (AP Photo/Eraldo Peres)

Il processo a Bolsonaro ha portata storica perché è la prima volta che un leader politico o un militare brasiliano viene processato – e condannato – per crimini legati a un colpo di stato, nonostante nella storia del Brasile ce ne siano stati diversi. Era inoltre estremamente rilevante, non solo in Brasile, per varie ragioni.

Bolsonaro e i suoi sostenitori hanno raccontato il processo come una «persecuzione politica» per impedirgli di ricandidarsi presidente: vuole farlo nel 2026, nonostante sia stato dichiarato ineleggibile fino al 2030 dalla Corte stessa. Recentemente il movimento politico di Bolsonaro è riuscito a convocare in varie città manifestazioni in suo sostegno.

Il processo è diventato anche un motivo di tensioni tra il Brasile e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a cui Bolsonaro è molto vicino. Col preciso intento di fare pressione sul governo brasiliano, l’amministrazione Trump ha sanzionato il giudice de Moraes e ha sottoposto il paese a dazi del 50 per cento. Trump e Bolsonaro sono vicini anche per ragioni ideologiche: entrambi hanno rifiutato di accettare le sconfitte elettorali. Giovedì Trump ha detto di essere «molto contrariato» per la condanna.

Bolsonaro governò il Brasile dal 2019 al 2022, quando fu sconfitto dall’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, noto come Lula. Al processo era accusato di aver elaborato un piano per restare al potere nonostante avesse perso le elezioni contro Lula, impedendone l’insediamento con l’assalto alle sedi di varie istituzioni a Brasilia, incarcerandolo oppure uccidendolo. Il piano sarebbe fallito a causa dell’opposizione di diversi importanti ufficiali dell’esercito.

– Leggi anche: Quello contro Bolsonaro è già un processo storico