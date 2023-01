Centinaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato il parlamento brasiliano

Domenica centinaia di sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno assaltato la sede del parlamento a Brasilia, la capitale del Brasile, per protestare contro il risultato delle ultime elezioni, perse da Bolsonaro contro Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro aveva contestato il risultato delle elezioni e i suoi sostenitori erano accampati vicino alla sede del parlamento da giorni.

I sostenitori di Bolsonaro hanno sfondato le barriere attorno all’edificio del parlamento e sono entrati in massa al suo interno, molti dei quali con bandiere del Brasile avvolte attorno alle spalle. Oltre alla sede del parlamento i manifestanti sono riusciti a entrare anche nel palazzo presidenziale, il Palácio do Planalto, e nella sede della Corte suprema federale. Ci sono stati anche scontri con le forze dell’ordine, che hanno tentato di allontanarli usando gas lacrimogeni.

Rodrigo Pacheco, il presidente del Senato brasiliano, ha detto di essere in stretto contatto col governatore del distretto federale, Ibaneis Rocha, il quale «sta concentrando gli sforzi dell’intero apparato di polizia per controllare la situazione», ha detto Pacheco.

L’assalto al parlamento è stato attuato esattamente una settimana dopo l’insediamento come nuovo presidente del Brasile di Lula, che al momento è a San Paolo. Bolsonaro, invece, è in Florida, dove era andato rifiutandosi di partecipare alla cerimonia del trasferimento dei poteri.

I sostenitori di Bolsonaro chiedono un intervento militare per rimuoverlo dal suo incarico. Molti hanno paragonato l’accaduto all’assalto al Congresso degli Stati Uniti, compiuto dai sostenitori dell’ex presidente statunitense Donald Trump dopo la vittoria alle elezioni del suo avversario Joe Biden.

#BREAKING: Supporters of former Brazilian President Jair Bolsonaro have entered the main hall of the National Congress. pic.twitter.com/XbuAzwvjgX — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 8, 2023

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

BREAKING : Supporters of #Brazil's Fmr Prez. Bolsonaro storm into Planalto Presidential Palace + National Congress, clash w Police. Video: pic.twitter.com/02oSJY99RL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 8, 2023

ABSURDO! Os golpistas estão depredando o STF. Esse é o resultado de tantas falas de Bolsonaro atacando a Suprema Corte e seus ministros! pic.twitter.com/lruDnEqqGE — Talíria Petrone (@taliriapetrone) January 8, 2023