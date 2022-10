Lula ha vinto le presidenziali in Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile, superando il presidente uscente Jair Bolsonaro al ballottaggio che si è tenuto domenica con il 50,8% dei voti, al 99% dello scrutinio completato. Lula, candidato della sinistra e già presidente dal 2003 al 2011, aveva promesso un ritorno alle politiche sociali che avevano caratterizzato la sua precedente presidenza. Ha vinto dopo una campagna elettorale tesa e violenta, in cui Bolsonaro, leader della destra ultraconservatrice ed evangelica, aveva in diverse occasioni dato motivo di pensare che non avrebbe accettato il risultato elettorale.

Lula ha 77 anni, ed è storicamente un simbolo della sinistra sudamericana e mondiale. La sua lunga carriera politica cominciata come sindacalista era stata compromessa da una serie di scandali e da una condanna per corruzione che aveva portato al suo incarceramento, poi annullata e considerata politicamente motivata dai suoi sostenitori.

– Leggi anche: Che storia ha Lula

Bolsonaro aveva guidato un governo di destra radicale, e aveva impostato la sua campagna puntando su un forte conservatorismo sociale, attenzione sulla sicurezza, difesa dei valori cristiani tradizionali, retorica bellicosa nei confronti delle rivendicazioni delle minoranze e della presunta “ideologia gender”.