Le foto delle manifestazioni in Brasile per Bolsonaro, invocando Trump

Domenica ci sono state diverse manifestazioni in varie città del Brasile in sostegno all’ex presidente Jair Bolsonaro. I manifestanti hanno chiesto l’amnistia per Bolsonaro, che è imputato in un processo per tentato colpo di stato in relazione all’assalto alle istituzioni dell’8 gennaio del 2023 a Brasilia. In particolare Bolsonaro è accusato di aver complottato per impedire a Luiz Inácio Lula da Silva di insediarsi dopo le elezioni presidenziali del 2022. I suoi sostenitori ritengono il processo una «persecuzione politica».

Bolsonaro può essere condannato a una pena massima di 43 anni di prigione, verrà giudicato dalla Corte Suprema brasiliana e il verdetto arriverà entro venerdì. In Brasile è opinione condivisa che verrà condannato.

Le manifestazioni più partecipate sono state a San Paolo e Rio de Janeiro. I manifestanti avevano bandiere del Brasile, maglie gialloverdi della nazionale di calcio (diventate da tempo un simbolo adottato dal movimento di destra) e molte bandiere statunitensi. Un tema ricorrente di slogan, striscioni e cartelli erano infatti i ringraziamenti a Donald Trump e le invocazioni perché il presidente statunitense «risolva la questione».

L’amnistia è una questione molto sentita e dibattuta in Brasile. Fu concessa ai militari dopo la fine della dittatura durata dal 1964 al 1985, che per questo motivo non furono mai perseguiti per i loro crimini. Durante il regime militare molti brasiliani furono arrestati, torturati o scomparvero.

Per motivi ideologici e personali Bolsonaro e la sua famiglia sono molto vicini a Trump, che in queste settimane ha approvato dazi altissimi (del 50 per cento) su molte importazioni brasiliane come strumento di ritorsione per il processo in corso a Bolsonaro. Molti dei manifestanti chiedono a Trump di continuare a esercitare pressioni sul governo di centrosinistra di Lula.

La retorica usata da Bolsonaro è simile a quella adottata da Trump: entrambi hanno rifiutato di accettare le sconfitte elettorali, hanno accusato gli avversari politici di brogli e hanno sostenuto di subire una persecuzione politica. Bolsonaro è già stato dichiarato ineleggibile fino al 2030 e non potrà quindi partecipare alle elezioni presidenziali del 2026.

L’amministrazione statunitense ha anche approvato sanzioni personali nei confronti del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che guida il processo contro Bolsonaro. De Moraes è un giudice assai noto che ha lavorato su vari processi importanti negli ultimi anni, soprattutto su quelli più “politici”. È per questo che si è scontrato più volte anche con il proprietario di X Elon Musk, ed è considerato il principale nemico dai sostenitori di Bolsonaro.

Alla manifestazione di San Paolo è intervenuta la moglie di Bolsonaro, Michelle, che ha fatto molti riferimenti religiosi: la componente religiosa, perlopiù evangelica, è forte nel movimento di destra brasiliano. C’era anche il governatore di San Paolo Tarcisio de Freitas, considerato oggi il principale esponente del bolsonarismo e un possibile candidato alle prossime presidenziali.

Sempre domenica si sono tenute manifestazioni di segno opposto, organizzate dalla sinistra e dai sindacati, che invece protestavano contro le ingerenze statunitensi nel processo. Sono state però meno partecipate.