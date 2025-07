Trump ha minacciato dazi del 50 per cento al Brasile, in parte accusandolo di perseguire politicamente l’ex presidente Bolsonaro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di introdurre dazi del 50 per cento su tutte le merci importate dal Brasile, motivandoli in parte con quella che ritiene essere una persecuzione politica nei confronti dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Bolsonaro è un populista di destra, ha posizioni simili a quelle di Trump e ha governato il Brasile dal 2019 al 2022, quando fu sconfitto dall’attuale presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, noto come Lula: è sotto processo con l’accusa di aver progettato un colpo di stato, e di aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare gli uffici delle principali istituzioni governative nella capitale Brasilia all’inizio del 2023.

Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale del Brasile dopo la Cina. Trump ha sostenuto che il modo in cui il Brasile tratta Bolsonaro sia «una disgrazia internazionale», e ha detto che i nuovi dazi entreranno in vigore il prossimo primo agosto. In risposta, Lula ha detto che il Brasile non accetta interferenze nei processi giudiziari nazionali, e ha aggiunto che il paese risponderà all’entrata in vigore di dazi con misure conformi alla legge brasiliana.

Lunedì Trump ha deciso di rinviare al primo agosto l’entrata in vigore dei dazi verso gli altri paesi, inizialmente prevista per il 9 luglio: lo ha annunciato in una serie di «lettere» che sta indirizzando ad alcuni governi stranieri, con l’obiettivo di mettergli pressione e convincerli a negoziare gli accordi commerciali che lui stesso aveva promesso ma non ci sono ancora stati. Le eccezioni sono solo due, Regno Unito e Vietnam.

