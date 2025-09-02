Quello contro Bolsonaro è già un processo storico

Oggi in Brasile è iniziata la fase finale di un processo storico, quello all’ex presidente conservatore e populista Jair Bolsonaro e a sette suoi collaboratori (tra cui diversi generali), accusati di avere organizzato un tentativo di colpo di stato alla fine del 2022. È storico perché è la prima volta che un leader politico o un militare brasiliano viene processato per crimini legati a un colpo di stato, nonostante nella storia del Brasile ce ne siano stati diversi. Quello più recente fu compiuto nel 1964, e portò all’instaurazione di una violenta dittatura militare che durò fino al 1985.

In quegli anni i militari al governo compirono diversi crimini. Nessuno però venne mai processato, anche perché nel 1979 il Brasile approvò una legge di amnistia per impedire che succedesse, con l’idea di favorire la riconciliazione nazionale. Per questo diversi esperti hanno evidenziato come un eventuale verdetto di colpevolezza nel processo a Bolsonaro avrebbe un’importanza notevole.

Bolsonaro e gli altri imputati sono accusati di diversi crimini, tra cui l’abolizione violenta dello stato di diritto, l’organizzazione di un colpo di stato e l’appartenenza a un’organizzazione criminale. Avrebbero elaborato un piano che aveva l’obiettivo di mantenere al potere Bolsonaro nonostante avesse perso le elezioni presidenziali del 2022 contro il candidato progressista Luis Ignacio da Silva. Il piano sarebbe stato all’origine degli assalti contro le sedi di diverse istituzioni a Brasilia, avvenuti l’8 gennaio del 2023. Prevedeva anche altro, sostiene l’accusa: cioè usare l’esercito per impedire che Lula si insediasse come nuovo presidente, incarcerandolo oppure uccidendolo. Il piano sarebbe fallito a causa dell’opposizione di diversi alti ufficiali dell’esercito.

Bolsonaro e gli altri imputati hanno negato le accuse e criticato il processo, definendolo una «persecuzione politica». In passato Bolsonaro aveva chiesto un’amnistia che permettesse alle persone che parteciparono agli scontri dell’8 gennaio del 2023 di non essere condannate.

Quella che inizia oggi è l’ultima fase del processo, ed entro il 12 settembre la Corte suprema brasiliana comunicherà il verdetto che sarà emesso da un gruppo di cinque giudici. Sembra molto probabile che gli imputati verranno dichiarati colpevoli, anche perché molti giudici della Corte sono di orientamento progressista.

Il processo è guidato da un giudice molto noto, Alexandre de Moraes, che ha già lavorato su casi importanti e di rilevanza nazionale, tra cui un caso risalente al 2019 in cui Bolsonaro era accusato di aver diffuso notizie false e diffamatorie nei confronti della Corte. Durante quel processo, de Moraes aveva deciso di oscurare in tutto il Brasile i social network X e Telegram, proprio per limitare la diffusione di notizie false.

Il processo contro Bolsonaro è stato fin qui molto divisivo per l’opinione pubblica brasiliana. La maggioranza dei brasiliani è convinta che l’ex presidente sia colpevole, ma i suoi sostenitori hanno continuato ad appoggiarlo sostenendo che il processo sia politicamente motivato.

Il caso ha avuto anche ripercussioni sul piano internazionale. Bolsonaro e la sua famiglia sono infatti molto vicini al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per motivi ideologici e personali. Come strumento di pressione, Trump ha approvato dazi altissimi (del 50 per cento) su molte importazioni brasiliane, sperando di ottenere in cambio della rimozione una sospensione del processo. Gli Stati Uniti hanno anche approvato sanzioni contro de Moraes.