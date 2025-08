Trump ha annunciato nuovi dazi contro decine di paesi

Con due ordini esecutivi firmati nella notte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto un aumento dei dazi sulle merci provenienti da circa 70 paesi, in particolare dal Canada, uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, portandoli dal 25 al 35 per cento.

I nuovi dazi dovevano entrare in vigore alla mezzanotte statunitense di venerdì 1º agosto (le 6 di mattina in Italia), ma ora sono stati rinviati di una settimana, al 7 agosto. Fanno eccezione solo i dazi contro il Canada, che saranno applicati da subito.

Trump aveva fatto pressioni su molti governi per fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti prima del 1º agosto: alcuni avevano fatto grosse concessioni agli Stati Uniti per evitare dazi eccessivi. Tra questi, i paesi dell’Unione Europea, che avevano concordato dazi del 15 per cento invece che del 30 per cento come minacciato da Trump (ma con un accordo molto penalizzante).

I nuovi dazi saranno di base del 10 per cento per i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale (cioè quei paesi in cui gli Stati Uniti esportano più di quanto importano). Per gli altri, invece, l’aliquota varierà dal 15 al 50 per cento: i paesi a cui saranno imposti i dazi maggiori sono Laos, Myanmar e Siria (i primi due al 40 e il terzo al 41 per cento), e il Brasile al 50 per cento.