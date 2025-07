Gli Stati Uniti ridurranno dal 25 al 15 per cento i dazi al Giappone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver raggiunto un accordo con il Giappone per ridurre dal 25 al 15 per cento i dazi che gli Stati Uniti imporranno alle merci giapponesi importate a partire dal primo agosto. L’entrata in vigore di questi dazi era inizialmente prevista per il 9 luglio, ma Trump l’aveva rinviata per cercare di ottenere accordi commerciali con i paesi coinvolti. L’accordo fatto nelle ultime ore, ha detto Trump, prevede che il Giappone investa 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti in cambio della riduzione dei dazi. È un accordo molto importante per il Giappone soprattutto per il settore delle automobili, che avrebbe avuto grandi ripercussioni con i dazi al 25 per cento in un momento di crisi generale. L’accordo non prevede però una riduzione dei dazi del 50 per cento sulle importazioni di acciaio e alluminio, che gli Stati Uniti avevano già imposto a decine di paesi a partire da giugno.

– Leggi anche: I dazi di Trump sono sempre più politici