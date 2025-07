Secondo le proiezioni in Giappone i partiti della coalizione di governo hanno perso la maggioranza al Senato

Secondo le proiezioni della televisione nazionale giapponese NHK i partiti che sostengono la coalizione di governo in Giappone hanno perso la maggioranza al Senato dopo le elezioni che si sono svolte oggi. Al momento il Partito Liberal Democratico (PLD) e il Komeito, entrambi conservatori, hanno fatto eleggere 75 senatori, ma avevano bisogno di raggiungere i 125 per avere la maggioranza sui 248 seggi: secondo NHK questo è al momento impossibile ed è quindi certo che perderanno il controllo del Senato.

La popolarità del PLD e di Komeito è in calo da un po’ e a ottobre del 2024 avevano già perso la maggioranza anche alla Camera. È la prima volta dalla sua fondazione nel 1955 che il Partito Liberal Democratico, che controlla in modo praticamente ininterrotto la politica giapponese dalla fine della Seconda guerra mondiale, si trova a guidare un governo che non ha la maggioranza né alla Camera né al Senato. Dopo la pubblicazione di queste proiezioni il primo ministro Ishiba Shigeru (presidente del PLD) ha detto che non intende dimettersi. È comunque improbabile che il governo cadrà, dato che l’opposizione rimane molto frammentata.

NHK ha anche previsto che Sanseito, un partito di estrema destra, xenofobo, misogino e complottista, potrebbe far eleggere 14 senatori, un risultato considerevole rispetto ai due senatori che aveva finora in Senato e i tre parlamentari che lo rappresentano alla Camera.

