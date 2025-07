Trump ha ridotto al 15 per cento i dazi sulle merci importate dalla Corea del Sud

I governi di Stati Uniti e Corea del Sud hanno annunciato un accordo sull’entità dei dazi a cui l’amministrazione del presidente Donald Trump sottoporrà le merci sudcoreane: saranno del 15 per cento, come quelli concordati sulle merci provenienti dall’Unione Europea. La Corea del Sud è il sesto più grande partner commerciale degli Stati Uniti, e se non avesse trovato un accordo con gli Stati Uniti dal primo agosto le sue merci sarebbero state sottoposte a dazi del 25 per cento.

Trump aveva annunciato enormi dazi su moltissimi paesi lo scorso 2 aprile. Nel giro di una settimana li aveva modificati e infine sospesi, dopo il crollo dei mercati finanziari e un enorme caos che stava mettendo in difficoltà l’intero settore del commercio. Inizialmente la Corea del Sud era stata sottoposta a dazi del 10 per cento, che dal primo agosto sarebbero dovuti aumentare al 25 per cento. L’accordo per evitare questo aumento prevede che la Corea del Sud istituisca un fondo dell’equivalente di 350 miliardi di dollari per permettere agli Stati Uniti di fare investimenti all’interno del paese. 150 saranno destinati all’industria cantieristica: il resto sarà destinato a semiconduttori, batterie, energia e altri tipi di prodotti.