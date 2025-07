I dazi sulle merci europee saranno del 15 per cento, ha detto Trump

Domenica il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo sull’entità dei dazi a cui intende sottoporre le merci provenienti dall’Unione Europea a partire dal prossimo 1° agosto: dell’accordo si sa ancora molto poco, ma Trump ha detto che i dazi saranno del 15 per cento. Non ci sono ancora dettagli su quali tipi di merci siano oggetto dell’accordo.

Il 15 per cento è meno del 30 per cento che Trump aveva annunciato un paio di settimane fa, e molto meno del 50 che aveva inizialmente minacciato: ma è comunque una soglia più alta di quella su cui l’Unione Europea intendeva trovare un accordo, e più alta dei dazi imposti dagli Stati Uniti al Regno Unito (che sono del 10 per cento). È comunque un accordo in linea con quelli fatti da Trump con altri paesi, tra cui il Giapppone.

Trump ha annunciato il raggiungimento dell’accordo dopo l’incontro a Turnberry, in Scozia, con Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione. Le trattative per il raggiungimento dell’accordo sono state complicate anche perché l’Unione non aveva una linea comune con cui rispondere alle minacce di Trump e per un po’ i negoziati hanno fatto progressi limitati.

Trump aveva annunciato enormi dazi su moltissimi paesi lo scorso 2 aprile. Nel giro di una settimana li aveva modificati e infine sospesi, dopo il crollo dei mercati finanziari e un enorme caos che stava mettendo in difficoltà l’intero settore del commercio. Trump aveva detto che avrebbe negoziato «90 accordi in 90 giorni», quindi entro il successivo 9 luglio. Ha poi spostato la scadenza al 1° agosto, inviando lettere a vari governi stranieri con nuove minacce, per fare pressione e convincerli a negoziare. L’ha fatto anche con l’Unione Europea.