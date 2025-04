L’inusuale incontro tra re Carlo e gli agricoltori, a Ravenna

Prima della visita in Italia dei sovrani inglesi, iniziata lunedì e finita oggi, la BBC aveva pronosticato che sarebbe stata tutta «pizza, pasta e politica». L’ultimo giorno è stato soprattutto la seconda cosa, senza trascurare la terza. Giovedì re Carlo III e la regina Camilla sono stati a Ravenna, in Emilia-Romagna, per stringere centinaia di mani, commemorare l’ottantesimo anniversario della liberazione della provincia dai nazifascisti e assaggiare prodotti tipici, ma soprattutto per incontrare i rappresentanti degli agricoltori danneggiati dalle disastrose alluvioni degli ultimi anni. Con loro c’era il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Quello di Ravenna è stato nel suo complesso un appuntamento insolito e decisamente diverso da quelli dei giorni precedenti: meno istituzionale e più informale, tanto che a un certo punto i rigidi protocolli cerimoniali sono proprio saltati. Forse lo si poteva immaginare già sbirciando il programma: è stato organizzato un festival con vari stand sparsi per piazza del Popolo, la principale della città, ed è capitato che anche gli invitati istituzionali, come sindaci e consiglieri comunali, inseguissero i reali durante la loro visita a piedi.

Carlo e Camilla hanno girato in modo abbastanza frenetico tra gli stand, perché il tempo era poco. Carlo però ci ha tenuto a fermarsi a quello dove c’erano i rappresentanti degli agricoltori. Tra loro c’erano Paolo Lucchi e Fabrizio Galavotti, i presidenti delle due principali associazioni di settore (Legacoop e Cab Terra, una delle cooperative agricole più antiche d’Italia). Dicono di essere stati molto sorpresi quando era arrivata la richiesta di partecipare alla visita di stato dei reali.

La loro presenza, però, non è casuale. Lucchi racconta che Carlo rimase colpito dalla scelta degli agricoltori romagnoli (molti dei quali proprio di Cab Terra) che durante l’alluvione del maggio del 2023 decisero intenzionalmente di rompere l’argine di un canale, allagando più di 200 ettari dei loro terreni ma evitando così danni ben maggiori per tutta la città di Ravenna. Al re è stato anche mostrato un video sui danni dell’alluvione, e su come il territorio è ripartito dopo.

Secondo Galavotti la visita di Carlo potrebbe aiutare a «tenere alta l’attenzione sull’alluvione, perché purtroppo il percorso dei rimborsi non è finito», e anzi la maggioranza degli agricoltori non li ha ancora ricevuti. «Stiamo ancora gestendo le difficoltà di una condizione climatica che è cambiata completamente», aggiunge Lucchi. Spiega che di recente in una cooperativa la semina è avvenuta coi droni, perché coi metodi tradizionali «non si riusciva più».

Molti degli altri stand esponevano i prodotti gastronomici tipici dell’Emilia-Romagna: l’aceto balsamico, l’anguilla marinata di Comacchio, il parmigiano, il prosciutto di Mora Romagnola e il sale di Cervia. Come guida c’era lo chef Massimo Bottura, che è stato un po’ il corrispettivo di Alberto Angela durante il tour al Colosseo di martedì (a proposito di chef: per qualche ragione c’era pure Max Mariola, che è molto celebre sui social dopo esserlo stato in tv).

C’era anche molta, moltissima, pasta fatta a mano. I sovrani si sono fermati a una postazione di “sfogline”, cioè artigiane specializzate nella produzione di pasta fresca, che hanno lavorato tutta la mattina per preparare degli assaggi. Una scuola di danza si è esibita in un ballo di liscio. Infine, suonava la ballata Romagna mia mentre i sovrani lasciavano la piazza: salutati molto calorosamente, e in alcuni casi strattonati, dalle persone che si erano accalcate per ore oltre le transenne in loro attesa.

La visita di Carlo e Camilla è stato un evento molto grosso per Ravenna: gli alberghi e le strutture ricettive erano tutte piene, il comune aveva disposto una giornata di chiusura per tre scuole del centro storico e aveva fatto rimuovere decine di biciclette dalle rastrelliere delle strade dov’è passato il corteo. Qualche negozio ha esposto timidamente bandiere britanniche, o fogli con citazioni del poeta inglese Byron (che visse qui quando fu l’amante della nobile Teresa Gamba). La libreria Feltrinelli in centro ha esposto in bella vista alcuni libri su Carlo e i reali inglesi, sotto un cartello di benvenuto: “Welcome to Ravenna”.

Centinaia di persone sventolavano le bandierine di Italia e Regno Unito che venivano date in omaggio con il Corriere Romagna, un giornale locale, o regalate dall’ambasciata britannica. «Siamo sequestrati qui», ha detto scherzando una professoressa che accompagnava una classe scelta per dare il benvenuto ai sovrani.

Nel pubblico c’erano persone sia italiane, sia britanniche, sia di altri luoghi, arrivate a Ravenna per motivi diversi, ma principalmente per vederli da vicino. C’erano per esempio Ilaria Dal Borgo e Giovanna Monti, che sono state sia ai funerali di Elisabetta II sia all’incoronazione di Carlo: si definiscono delle sue «groupie» e pensavano che quella di Ravenna fosse un’«occasione irripetibile» per vederlo. Molti, in generale, erano convinti che sarebbe stato più facile avvicinare Carlo e Camilla all’estero che in Inghilterra, come raccontano Brent Evans e Alessandra Focaccia, che abitano in un piccolo centro del Gloucestershire vicino a una delle tenute reali. Tra i fan e i curiosi c’era anche una specie di rete di informatori che tenevano d’occhio gli spostamenti dei sovrani: si erano posizionati in vari punti della città, e si scambiavano messaggi sulla loro posizione in tempo reale.

– Leggi anche: Carlo sta cercando di essere un re diverso