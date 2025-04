La visita di Carlo III e Camilla al Colosseo, con Alberto Angela

Martedì re Carlo III e la regina Camilla, della famiglia reale britannica, hanno partecipato ai primi impegni pubblici del loro viaggio in Italia, organizzato in concomitanza con il ventesimo anniversario del loro matrimonio, celebrato il 9 aprile del 2005. Carlo e Camilla sono a Roma: in mattinata hanno fatto visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e poi all’Altare della Patria. Nel pomeriggio invece sono stati fotografati al Colosseo, dove sono stati accompagnati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli e dal noto divulgatore scientifico Alberto Angela, che ha raccontato loro le storie legate al luogo visitato, come fa nei suoi programmi televisivi.

Al Colosseo hanno anche incontrato una delegazione di archeologi e salutato le persone che erano lì per aspettarli. Martedì la loro visita continuerà con un incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky.

Mercoledì invece Carlo incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre Camilla sarà impegnata in un’iniziativa in una scuola organizzata dal British Council, istituto culturale che promuove la lingua inglese. Nel pomeriggio Carlo parlerà al parlamento riunito in seduta comune – un evento rarissimo per un re straniero – e a seguire ci sarà una cena di Stato al Quirinale. Giovedì infine la coppia andrà a Ravenna per visitare la tomba di Dante e il museo dedicato al celebre poeta George Gordon Byron, meglio noto come Lord Byron.

