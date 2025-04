Carlo III è arrivato in Italia per una visita ufficiale: rimarrà fino a giovedì

Lunedì nel tardo pomeriggio sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, a Roma, re Carlo III e la regina Camilla, della famiglia reale britannica. È la prima volta che vengono in Italia da quando sono diventati re e regina, nel settembre del 2022, in seguito alla morte della regina Elisabetta II (Carlo era stato poi ufficialmente incoronato nel maggio 2023). Erano già stati in Italia in precedenza, da principe di Galles e duchessa di Cornovaglia. I due rimarranno in Italia fino a giovedì 10 aprile.

Tra le altre cose nei prossimi giorni è previsto un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (martedì mattina), con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (mercoledì mattina) e un discorso di re Carlo III al parlamento italiano (mercoledì pomeriggio). Giovedì, nell’ultimo giorno della visita, i reali si sposteranno a Ravenna, in Romagna, dove tra le altre cose parteciperanno a un evento organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione della provincia dai nazisti e dai fascisti (che avvenne il 10 aprile 1945).