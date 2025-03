Putin si è detto favorevole a un cessate il fuoco di 30 giorni con l’Ucraina, ma solo sugli impianti energetici

La Russia si è detta favorevole a un cessate il fuoco di 30 giorni con l’Ucraina, che però riguarderebbe solamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa russa TASS e da un comunicato della Casa Bianca. È stata diffusa dopo una telefonata di circa due ore tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump. Per ora il presidente ucraino Volodymir Zelensky non ha commentato.

Dall’inizio della guerra, nel febbraio del 2022, sia la Russia che l’Ucraina hanno compiuto spesso attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche, come centrali elettriche, raffinerie, impianti di trattamento del gas e del petrolio.

Secondo la TASS, la Russia e gli Stati Uniti dovrebbero inoltre organizzare dei “gruppi di esperti” per discutere di un possibile accordo più duraturo per mettere fine alla guerra. La scorsa settimana gli Stati Uniti e l’Ucraina avevano presentato una proposta congiunta per un cessate il fuoco di 30 giorni (totale, non relativo solo alle infrastrutture energetiche). L’Ucraina si era detta pronta ad accettarla, mentre Putin aveva sostanzialmente preso tempo dicendo di non essere contrario, ma che c’erano ancora molte «questioni» da discutere. Ultimamente le operazioni militari russe stanno avendo successo, e anche per questo Putin non ha particolare interesse a interromperle con un accordo che non considera sufficientemente favorevole alla Russia.

Intanto, martedì pomeriggio Zelensky è arrivato in Finlandia per incontrare il presidente Alexander Stubb, il primo ministro Petteri Orpo e vari rappresentanti del settore della difesa.