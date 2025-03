Trump ha detto che parlerà con Putin martedì

Caricamento player

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che martedì parlerà con il presidente russo Vladimir Putin: sarà il primo colloquio telefonico tra i due da quando l’11 marzo scorso l’Ucraina aveva accettato una proposta mediata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia. La proposta deve essere accettata anche dalla Russia, che però per ora sta prendendo tempo.

Putin aveva dato una prima risposta molto cauta giovedì: non aveva rifiutato la proposta, ma allo stesso tempo aveva fatto capire di voler imporre le proprie condizioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva risposto accusando Putin di aver dato una risposta «manipolatoria», che serviva solo a bloccare l’avanzamento della diplomazia e guadagnare tempo, in un momento in cui le operazioni militari della Russia stanno avendo successo, specialmente nella regione russa del Kursk, parzialmente occupata dall’Ucraina.

Parlando con i giornalisti sull’aereo presidenziale a proposito del colloquio con Putin, Trump ha detto che i mediatori dei due paesi hanno già discusso a lungo negli ultimi giorni sulla proposta per un cessate il fuoco: «Vogliamo vedere se possiamo porre fine alla guerra. Forse possiamo, forse non possiamo, ma penso che abbiamo ottime possibilità». Trump ha detto che nei negoziati fatti finora si è discusso soprattutto di eventuali concessioni territoriali alla Russia, per convincerla ad accettare la proposta: «Diversi territori sono molto diversi da com’erano prima della guerra, come sapete. Parleremo di territori, e parleremo di impianti energetici», ha detto Trump.

