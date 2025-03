Putin non ha detto né «sì» né «no» al cessate il fuoco in Ucraina

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha espresso un assenso molto cauto – e per il momento preliminare – nei confronti della proposta statunitense di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina. Parlando durante una conferenza stampa a Mosca con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha detto che «sicuramente sostiene l’idea» di un cessate il fuoco temporaneo, ma ha aggiunto che ci sono ancora molte «questioni» e «sfumature» che devono essere discusse.

Di fatto, quello di Putin non è stato né un «sì» né un «no» alla proposta statunitense. Nelle prossime ore incontrerà i negoziatori statunitensi per parlare della proposta, e in conferenza stampa ha detto che potrebbe parlare a breve con il presidente americano Donald Trump. È probabile che a quel punto comincerà un negoziato e Putin proverà a imporre nuove condizioni per rendere il cessate il fuoco più conveniente per la Russia.