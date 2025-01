La nave Cassiopea con 49 persone migranti a bordo è arrivata in Albania

Intorno alle 7:30 di martedì mattina la nave Cassiopea della Marina Militare italiana è arrivata nel porto di Shengjin, in Albania. A bordo ci sono 49 persone migranti, soccorse nel fine settimana dalle autorità italiane in acque internazionali, a sud dell’isola di Lampedusa: saranno portate nei discussi centri per richiedenti asilo realizzati dal governo italiano in Albania. Le persone provengono in maggioranza dal Bangladesh, e le altre da Egitto, Costa d’Avorio e Gambia.

È la terza operazione di questo tipo da quando i centri sono stati aperti, e anche quella con più persone rispetto alle due precedenti di ottobre e novembre. Le altre due volte il tribunale di Roma non aveva convalidato i trattenimenti dei migranti, che avevano dovuto quindi essere riportati in Italia e rilasciati, sempre per mezzo di una nave militare (la Libra), con tutti i relativi costi. A dicembre il governo aveva però ottenuto di togliere la competenza su questi casi ai giudici dei tribunali (cioè gli organi di giudizio di primo grado) e di affidarla alle Corti d’appello.