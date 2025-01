Venti film che usciranno nel 2025

Gli strascichi dei grandi scioperi che nell’estate del 2023 avevano coinvolto migliaia di attori e sceneggiatori di Hollywood hanno ritardato l’uscita di numerosi film, come Mickey 17 del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che era stato annunciato nel 2022, posticipato varie volte e adesso è tra i più attesi per il 2025. Nei prossimi mesi usciranno poi film ispirati alla vita di celebri cantanti, ma anche molti sequel, remake ed episodi di saghe di enorme successo, compresi il seguito dell’horror 28 giorni dopo, gli immancabili supereroi e un altro Mission: Impossible. Tra quelli su cui ci sono alte aspettative per via di chi li ha girati o interpretati ci sono inoltre i nuovi film di Luca Guadagnino e Yorgos Lanthimos.

Maria – primo gennaio

È il nuovo film del regista cileno Pablo Larraín (di Spencer e Jackie), è stato presentato all’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia e ha per protagonista Angelina Jolie, che interpreta il celebre soprano Maria Callas: un ruolo che molto probabilmente le varrà una candidatura agli Oscar. Ci recitano anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino.

Better Man – primo gennaio

Parla di uno dei cantanti pop più famosi degli ultimi decenni, Robbie Williams, che però è curiosamente interpretato da uno scimpanzé: dipende dal fatto che, dice nel trailer, lui non vede se stesso come lo vedono gli altri, ma «un po’ meno evoluto». Il film è stato scritto e diretto da Michael Gracey e ripercorre la vita di Williams dall’esordio con i Take That alla carriera solista, passando per le sue dipendenze e i problemi di salute mentale.

Back in Action – 17 gennaio

È il primo film in dieci anni dell’attrice Cameron Diaz: lei e Jamie Foxx interpretano due ex agenti della CIA che dopo aver messo su famiglia si trovano di nuovo alle prese con quello che facevano.

Io sono ancora qui – 30 gennaio

Candidato come miglior film straniero ai Golden Globe del 2025, racconta la storia di una famiglia brasiliana durante la dittatura militare nei primi anni Settanta. I critici hanno apprezzato in particolare l’interpretazione dell’attrice e scrittrice Fernanda Torres, l’unica donna brasiliana a essere stata candidata ai Golden Globe come migliore attrice assieme a sua madre, Fernanda Montenegro, peraltro la prima latinoamericana a essere candidata agli Oscar per Central do Brasil (1998).

Captain America: Brave New World – 12 febbraio

Questa volta l’omonimo supereroe della Marvel è Anthony Mackie, che prende il posto di Chris Evans e prosegue le avventure del personaggio di Sam Wilson nello stesso filone narrativo. Al suo fianco ci saranno Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Liv Tyler e, per la prima volta in un film della Marvel, Harrison Ford, come presidente degli Stati Uniti e Red Hulk.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo – 13 febbraio

Il noto personaggio creato dalla scrittrice inglese Helen Fielding e interpretato da Renée Zellweger ha superato i cinquant’anni: è la stessa donna impacciata che si vedeva nel primo film della saga, del 2001, ma adesso è madre, vedova e tra le altre cose ha a che fare con Tinder. Nel cast ritornano Colin Firth e Hugh Grant, mentre si aggiungono Emma Thompson e Leo Woodall.

Mickey 17 – aprile

Nel 2020 Bong aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes e quattro Oscar grazie a Parasite, una satira sulla società sudcoreana e sulle sue distorsioni. Questo invece è un thriller fantascientifico interpretato da Robert Pattinson: un impiegato che viene inviato su un pianeta ghiacciato con lo scopo di colonizzarlo e ogni volta che muore viene clonato. Mickey 17 sarebbe dovuto uscire nel 2024 ma è stato appunto posticipato più volte per le conseguenze degli scioperi (e, in base ad alcune voci, perché Warner Bros non era convinta di alcune scelte della regia). Ci recitano anche Mark Ruffalo e Toni Collette.

Queer – aprile

Il nuovo film di Luca Guadagnino si ispira all’opera omonima dello scrittore e saggista della “beat generation” William S. Burroughs: racconta la storia d’amore tra due uomini ambientata nel 1950 a Città del Messico e lo interpreta Daniel Craig, il James Bond degli ultimi cinque film della saga.

Mission: Impossible – The Final Reckoning – maggio

È l’ottavo film della nota saga d’azione nonché la seconda parte di Dead Reckoning. I due film sono stati girati insieme e il primo è uscito nel 2023: ci si aspettano i soliti spettacolari stunt à la Tom Cruise, che ad agosto si era esibito in un numero che ricorda molto quelli del suo personaggio durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Karate Kid: Legends – maggio

Un giovane talento del kung fu (Ben Wang) deve abbandonare la Cina con la madre e si trasferisce a New York, dove incontra niente meno che Daniel LaRusso (Ralph Macchio), il protagonista dei tre precedenti Karate Kid e Cobra Kai. Nel cast ci sono anche Jackie Chan e Joshua Jackson.

Ballerina – giugno

Se il protagonista della fortunata saga di John Wick è Keanu Reeves, questo spinoff è incentrato sull’assassina interpretata da Ana de Armas, alle prese con una missione per vendicare il padre. Oltre allo stesso Reeves ci recitano Anjelica Huston, Gabriel Byrne e Lance Reddick, che morì nel marzo del 2023.

28 anni dopo – giugno

Il regista inglese Danny Boyle è famoso soprattutto per Trainspotting e The Millionaire, con cui nel 2009 vinse otto Oscar, ma c’è chi lo ricorda anche per The Beach, 127 ore e 28 giorni dopo, un film di sopravvivenza tra fantascienza e horror. Questo nuovo film è ambientato nello stesso universo del film del 2002, racconta cos’è successo dopo e anticipa un terzo episodio previsto per il 2026. Boyle ha scritto la sceneggiatura assieme ad Alex Garland, noto per Ex Machina, Annientamento e la serie Devs: tra i protagonisti ci sono Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Cillian Murphy, che recitava anche in 28 giorni dopo e che a marzo ha vinto l’Oscar come migliore attore per Oppenheimer.

F1 – giugno

Brad Pitt è un ex pilota di Formula 1 che diventa mentore di un giovane talento, Damson Idris. Visto che F1 è stato filmato durante veri gran premi, compaiono anche piloti veri, assieme a tutto il resto.

Jurassic World: La rinascita – luglio

Si presenta come una novità nel franchise più famoso sui dinosauri ed è ambientato cinque anni dopo Jurassic World – Il dominio (2022). In un pianeta ormai inospitale per i dinosauri, una squadra di scienziati guidata da Scarlett Johansson si mette alla ricerca del DNA di tre enormi creature preistoriche. Lo sceneggiatore è lo stesso di Jurassic Park, David Koepp.

The Fantastic Four: First Steps e Superman – luglio

Nel nuovo film sui supereroi della Marvel, ambientato negli anni Sessanta, Vanessa Kirby sarà la Donna invisibile, Joseph Quinn la Torcia umana, Pedro Pascal mister Fantastic ed Ebon Moss-Bachrach (il cugino nella serie The Bear) la Cosa. Per quanto riguarda l’universo della DC, invece, vedremo al cinema il Superman interpretato da David Corenswet, che cerca di dare un senso ai suoi superpoteri; Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, Nicholas Hoult Lex Luthor.

The Bride – ottobre

Si basa su Frankenstein, è diretto da Maggie Gyllenhaal ed è ambientato nella Chicago degli anni Trenta. Il celebre mostro del romanzo di Mary Shelley è interpretato da Christian Bale, che nel film recita assieme a Jessie Buckley e a Jake Gyllenhaal, il fratello della regista. Anche Guillermo Del Toro sta lavorando su un suo Frankenstein, con Oscar Isaac e Jacob Elordi, ma non si sa ancora se uscirà nel 2025.

Michael – ottobre

Quello a cui si riferisce il titolo è Michael Jackson, una delle popstar più famose, raccontate e discusse di sempre, sia per il contesto difficile in cui crebbe, sia per i lati controversi della sua fama, a partire dalle accuse di pedofilia. Il cosiddetto “re del pop” è interpretato da Jaafar Jackson, uno dei suoi nipoti; i suoi genitori da Colman Domingo e Nia Long.

Bugonia – novembre

Il regista greco Yorgos Lanthimos si è fatto conoscere grazie a film bizzarri e grotteschi come Dogtooth e Il sacrificio del cervo sacro, per poi ottenere un grande successo di pubblico soprattutto grazie a La favorita e Povere creature!. Il prossimo sarà un remake della commedia sudcoreana di fantascienza Jigureul jikyeora!, in cui due impallinati di una teoria del complotto rapiscono una potente dirigente d’azienda, convinti che sia un’aliena arrivata sulla Terra per distruggerla: lei è la sua ormai assidua collaboratrice Emma Stone e uno dei due Jesse Plemons. Entrambi avevano già recitato in Kinds of Kindness, uscito pochi mesi fa.

– Leggi anche: Niente è come Thriller

Avatar: Fire and Ash – dicembre

Per il dicembre del 2025 è atteso anche il terzo film della famosissima saga di James Cameron, con Kate Winslet, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Sam Worthington. Sulla trama non si sa ancora molto, ma a giudicare dalla locandina sfrutterà di nuovo – come i due precedenti – quello che è stato soprannominato il secondo font più odiato al mondo.

Altri

Come ogni anno, saranno molti i film in uscita dedicati a bambine e bambini: tra i più attesi ci sono Paddington in Perù, Lilo & Stitch, Elio, Biancaneve e Il film di Spongebob: Cerca Squarepants, oltre a un film d’animazione sui Puffi, con musiche originali di Rihanna, e Minecraft, con Jason Momoa, Jennifer Coolidge e Jack Black. Usciranno poi Black Bag di Steven Soderbergh, La scimmia di Osgood Perkins (il regista dell’horror Longlegs) e Golden di Michel Gondry, prodotto assieme a Pharrell Williams e ispirato proprio alla storia del cantante.

Quanto a supereroi in primavera uscirà anche Thunderbolts*, mentre nella seconda metà dell’anno sono attesi il sequel di Quel pazzo venerdì, con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, quello di Un tipo imprevedibile, con Adam Sandler, e quello di Una pallottola spuntata, la celebre commedia demenziale creata dal trio “Zucker, Abrahams and Zucker”. Per la fine dell’autunno è prevista inoltre l’uscita di Wicked: Part Two, la seconda parte del musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo, che negli Stati Uniti ha avuto un enorme successo.

Del prossimo film di Paul Thomas Anderson (Il petroliere, The Master, Licorice Pizza) si sa molto poco, ma ci reciteranno Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn. Quanto all’Italia dovrebbero arrivare tra gli altri Le assaggiatrici di Silvio Soldini e Fuori di Mario Martone. Il primo è un adattamento dell’omonimo romanzo di Rosella Postorino, è ambientato nel 1943 e parla delle giovani donne che assaggiavano il cibo destinato ad Adolf Hitler, terrorizzato dall’idea di essere avvelenato. Il secondo invece è ispirato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, che è stata apprezzata in particolare per L’arte della gioia, ma solo in tempi recenti, dopo la sua morte: il film è interpretato da Matilda De Angelis, Elodie e Valeria Golino, che dal libro aveva già tratto una serie tv.

