Il trailer del nuovo film di Bridget Jones

Martedì è stato diffuso sia in lingua originale che in italiano il trailer di Bridget Jones. Un amore di ragazzo (Bridget Jones: Mad About the Boy in versione originale), il quarto film della saga cinematografica dedicata al personaggio di Bridget Jones, protagonista di una serie di romanzi di ottimo successo pubblicati dalla scrittrice inglese Helen Fielding tra il 1996 e il 2016.

Come nei film precedenti, Bridget Jones sarà interpretata dall’attrice statunitense Renée Zellweger. Nel cast ci saranno anche Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall. Tra i film della saga, quello ricordato con maggiore affetto dai fan è il primo, Il diario di Bridget Jones (2001), per il quale Zellweger ottenne una candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista. Il secondo e il terzo – Che pasticcio Bridget Jones! e Bridget Jone’s Baby – uscirono rispettivamente nel 2004 e nel 2016.

(Il trailer in italiano)

(Il trailer in inglese)