Un giornalista investigativo ha risolto il mistero della foto alla fine di “Shining”

Le gemelle in fondo al corridoio, il sorriso del protagonista attraverso la porta sfasciata, il protagonista congelato nella neve. Diverse scene memorabili di Shining, uno dei più famosi film del regista Stanley Kubrick, sono diventate nel tempo dei meme. Un mistero irrisolto da quasi 45 anni riguardava una scena altrettanto memorabile, quella con la carrellata verso la foto in bianco e nero alla fine del film. Della foto si sapeva che fosse ritoccata, ma non si sapeva da quale archivio provenisse l’originale, né dove fosse stata scattata, né tantomeno di chi fosse il corpo sotto la faccia dell’attore Jack Nicholson.

Sabato il giornalista investigativo del New York Times ed esperto di documenti visivi Aric Toler ha scritto di avere infine risolto il mistero dopo mesi di lavoro insieme ad Alasdair Spark, ricercatore in pensione della University of Winchester.

La foto è una di tre scattate dall’agenzia Topical Press il 15 febbraio 1921 nella sala da ballo del Royal Palace Hotel di Kensington, a Londra, durante un ballo organizzato per la festa di San Valentino. L’uomo il cui volto e il cui busto sono coperti da quelli di Nicholson era un istruttore di danza inglese, Santos Casani.

Per lungo tempo le informazioni sulla foto sono state frammentarie e incerte. Durante un’intervista nel 1980 Kubrick aveva raccontato di aver considerato inizialmente di scattare una foto apposta per la scena finale, con una serie di comparse intorno a Nicholson, ma di avere alla fine preferito utilizzarne una di repertorio scattata nel 1921, trovata in un archivio fotografico.

In un manuale del 1985 sulla tecnica del ritocco fotografico la foto era citata come esempio in una pagina che però la datava al 1923. La questione dell’origine era stata perlopiù ignorata prima di diventare un argomento di discussione tra cultori del film su un blog nel 2012.

La scoperta recente della foto originale, raccontata in parte anche sul profilo Instagram dell’agenzia fotografica Getty, è stata piuttosto rocambolesca. Sulla base delle informazioni rinvenute da Spark in un libro degli anni Ottanta si pensava che provenisse da un «archivio Warner Bros» a Londra, ma non esiste nessun archivio del genere. Utilizzando un software di riconoscimento facciale dei volti nella foto la ricerca è stata via via circoscritta, e ha portato a identificare Casani come l’uomo al centro, su cui era stata sovrapposta la foto del volto e del busto di Nicholson.

Durante la ricerca Toler e Spark si erano peraltro convinti che nella foto ci fossero anche i famosi ballerini statunitensi Adele e Fred Astaire, ma probabilmente erano altre due persone.

Una volta identificato l’uomo al centro, rimaneva da scoprire in quale archivio si trovasse la foto originale, e quando e dove fosse stata scattata. Spark aveva scoperto che Casani aveva cambiato nome (prima si chiamava John Golman) ed era stato un istruttore di danza jazz popolare nel Regno Unito nei primi anni Venti. A causa di un incidente aereo durante la Prima guerra mondiale aveva inoltre una protesi facciale al naso, condizione che ha permesso di restringere ulteriormente la ricerca, in parte condotta anche su Reddit.

Toler e Spark consultarono migliaia di pagine di archivi di giornali inglesi, vecchie foto di jazz club, planimetrie di edifici e video di lezioni di danza, ma nessun luogo sembrava corrispondere a quello nella foto alla fine di Shining. Ricevettero un consiglio da un fotografo che aveva lavorato al film, Murray Close, autore della foto scattata a Nicholson e poi sovrapposta a quella della sala da ballo. Li guidò verso l’archivio fotografico Hulton, dagli anni Novanta di proprietà dell’agenzia fotografica Getty.

Il vicepresidente dell’archivio, Matt Butson, cercò la foto per mesi senza riuscirci. Alla fine scoprì che era stata catalogata con una data diversa da quella che immaginava, e riuscì a rintracciarla: la data e il luogo dello scatto erano scritte a mano sul retro.

Durante la ricerca Butson aveva trovato nell’archivio Hulton anche un’altra foto valutata da Kubrick per il film. Era stata scattata nel 1929 e ritraeva un’altra affollata sala da ballo con Casani al centro del gruppo, mentre stringeva la mano al pugile Primo Carnera.

Toler ha infine chiesto ai suoi follower su Bluesky di aiutarlo a recuperare altre foto della sala da ballo del Royal Palace Hotel risalenti ai primi anni Venti, a quanto pare piuttosto difficili da trovare. Parte della difficoltà nella ricerca derivava dal fatto che le informazioni sulla foto erano poche, non verificate e in contrasto tra loro. A un certo punto degli anni Ottanta anche l’autrice del fotomontaggio, Joan Smith, aveva detto che l’originale era del 1923. Alla fine aveva ragione Kubrick, a dire che era del 1921.