È morto a 60 anni l’attore statunitense Lance Reddick, noto per la serie “The Wire” e per la saga di film di “John Wick”

È morto a 60 anni l’attore statunitense Lance Reddick: ne ha dato notizia la sua addetta stampa, secondo cui l’attore è morto per cause naturali. Reddick era nato a Baltimora, nel Maryland, ed era famoso soprattutto per aver recitato in diverse serie tv e film di successo. Si ricorda soprattutto il suo ruolo nella serie The Wire, ambientata proprio a Baltimora, in cui interpretava il poliziotto Cedric Daniels. Aveva anche recitato in tutti e quattro i film della saga dei film d’azione di John Wick, con protagonista Keanu Reeves, in cui interpretava il personaggio di Charon.