Il video di Tom Cruise che fa Tom Cruise alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Domenica sera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di parigi l’attore Tom Cruise si è gettato dal tetto dello Stade de France, sede delle celebrazioni, calandosi con una corda fra i partecipanti, con uno stunt che ricorda molto quelli che fa nella saga di film di Mission Impossible. Cruise poi attraversato la folla festante e ha raggiunto il palco, dove l’atleta statunitense Simone Biles gli ha consegnato una bandiera con il simbolo delle Olimpiadi, per sancire simbolicamente il passaggio di consegne da Parigi a Los Angeles, che ospiterà le Olimpiadi estive nel 2028. Tom Cruise ha montato la bandiera su una moto ed è uscito dallo stadio. I video promozionali delle Olimpiadi lo mostrano raggiungere Los Angeles in moto, aereo e paracadute, sempre in modo piuttosto spericolato.