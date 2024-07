Le Olimpiadi di Parigi sono iniziate con un guaio

Come da tradizione, la cerimonia sarà aperta dalla Grecia, il paese in cui le Olimpiadi furono inventate. Uno dei due portabandiera scelti della Grecia è Giannis Antetokounmpo, tra i migliori giocatori di basket al mondo, che da anni gioca nella NBA per i Milwaukee Bucks. Antetokounmpo ha una storia particolare perché fino al 2013, quando aveva 19 anni, non era cittadino greco, nonostante fosse nato e cresciuto ad Atene: i suoi genitori erano arrivati dalla Nigeria in Grecia come migranti prima che nascesse, ma nessuno di loro aveva la cittadinanza (in Grecia non c’era ancora una legge simile allo ius soli, che fu poi introdotta nel 2015).

Antetokounmpo ottenne la cittadinanza solamente una mese prima del draft del 2013, nel quale fu selezionato come giocatore per il campionato di basket nordamericano. Con i Milwaukee Bucks ha vinto il titolo NBA nel 2021 e due volte il premio di miglior giocatore della stagione regolare e la sua storia è stata raccontata anche in un film uscito nel 2022, prodotto da Disney e intitolato Rise. L’altra portabandiera della Grecia è la marciatrice Antigoni Drisbioti.