È morto Jim Abrahams, quello di Zucker, Abrahams e Zucker

Il regista e sceneggiatore statunitense Jim Abrahams, noto per aver scritto o diretto alcuni dei film demenziali di maggior successo della storia del cinema, come L’aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata e Top Secret! è morto martedì a 80 anni. Abrahams faceva parte del trio “Zucker, Abrahams and Zucker”, o ZAZ, insieme ai fratelli David e Jerry Zucker, che in un comunicato a Rolling Stone lo ha definito un «terzo fratello». La notizia della morte è stata comunicata dal figlio Joseph, che non ne ha specificato le cause.