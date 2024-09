Come sono esplosi centinaia di cercapersone dei membri di Hezbollah

Martedì centinaia di cercapersone usati da membri di Hezbollah, il gruppo radicale libanese sostenuto dall’Iran, sono esplosi simultaneamente, in quello che si ritiene sia stato un attacco organizzato e compiuto da Israele. Secondo il ministero della Salute libanese, quasi 3mila persone sono state ferite e almeno 11 sono state uccise, fra cui almeno sei membri di di Hezbollah. I cercapersone potrebbero essere esplosi perché contenevano una piccola carica esplosiva, secondo fonti di intelligence statunitensi citate da vari media internazionali, compreso il New York Times.

L’esplosivo sarebbe stato inserito nei cercapersone prima che questi fossero venduti in Libano e sarebbe detonato grazie a un innesco attivabile a distanza, anche questo inserito in fase di costruzione. Gli esperti non ritengono invece credibile che i cercapersone siano esplosi per un surriscaldamento indotto delle batterie al litio, una delle ipotesi circolate martedì.

I cercapersone sono apparecchi elettronici capaci di ricevere brevi messaggi. Erano molto diffusi negli anni Ottanta e Novanta, ma sono poi stati sostituiti dai telefoni cellulari. Hezbollah li usa per le comunicazioni fra i suoi membri perché ritiene che non siano rintracciabili da Israele: a febbraio il gruppo aveva deciso di limitare o abbandonare l’uso dei telefoni cellulari perché spesso geolocalizzati dai servizi segreti israeliani, che usavano quelle informazioni per attaccare e uccidere i miliziani. Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, in un discorso andato in onda sulle televisioni locali il 13 febbraio aveva invitato i membri del gruppo a distruggere i propri telefoni. Hezbollah aveva quindi fornito circa 5mila cercapersone ai suoi membri: permettono di ricevere messaggi di testo, ma non di telefonare.

In particolare 5mila cercapersone erano stati ordinati dall’azienda Gold Apollo di Taiwan, principalmente del modello AR924. Sono questi quelli esplosi martedì, a partire dalle 15:30, in almeno tre zone del Libano: la capitale Beirut, la valle della Beqaa (nella zona orientale, vicino al confine con la Siria), e nel sud, tutte aree dove la presenza di Hezbollah è molto forte.

Secondo informazioni di intelligence all’interno dei cercapersone, vicino alla batteria, sarebbero stati inseriti 20-30 grammi di esplosivo (secondo altre fonti una quantità anche minore, pochi grammi), pressoché impossibili da identificare.

Prima delle esplosioni i cercapersone avrebbero ricevuto un messaggio che sembrava provenire dalla dirigenza di Hezbollah, e che invece avrebbe attivato gli esplosivi. I cercapersone avrebbero suonato per alcuni secondi prima di esplodere.

Nella mattinata di mercoledì l’azienda taiwanese Gold Apollo ha detto di non aver prodotto i cercapersone in questione, ma di aver solo concesso i diritti di produzione e apposto il proprio marchio sui prodotti. Secondo il presidente Hsu Ching-Kuang, i cercapersone sarebbero stati prodotti da una società chiamata BAC: inizialmente ha detto che si trattava di una azienda europea, poi non ha confermato questa informazione.