Centinaia di membri di Hezbollah sono stati feriti dall’esplosione dei loro cercapersone

Martedì diverse centinaia di membri di Hezbollah, il gruppo radicale libanese sostenuto dall’Iran, sono stati feriti dall’esplosione dei loro cercapersone. Le esplosioni sono avvenute in almeno tre zone del paese: la capitale Beirut, la Beqaa Valley (nella zona orientale, vicino al confine con la Siria), e nel sud, tutte aree dove la presenza di Hezbollah è molto forte. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede nel Regno Unito e vicina all’opposizione siriana, ha detto che alcuni membri di Hezbollah sono stati feriti anche nella capitale siriana Damasco e sono stati portati in ospedale.

La National News Agency (NNA), l’agenzia di stampa statale libanese, ha scritto che i dispositivi sarebbero stati fatti esplodere a distanza: non è chiaro da chi, anche se l’ipotesi più accreditata è che l’attacco sia stato compiuto da Israele, che da mesi si sta scontrando con Hezbollah. Per ora l’esercito israeliano non ha commentato.

Non è chiaro quante persone siano state ferite: il ministro della Salute libanese, Firass Abiad, ha parlato di centinaia ma non ha fornito un numero preciso. L’agenzia di stampa iraniana Mehr ha scritto che tra queste c’è anche l’ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani.

La Croce Rossa libanese sta intervenendo con 80 ambulanze a Beirut e in altre aree nel sud e nell’est del paese: le forze dell’ordine stanno chiedendo ai cittadini di lasciare libere le strade per agevolare il passaggio dei mezzi. Diversi ospedali stanno chiedendo agli abitanti di donare il sangue per aiutare i feriti. Vari video che stanno circolando online mostrano ospedali affollati di pazienti stesi per terra nelle stanze e nei corridoi mentre vengono soccorsi.

Un video ripreso dalle telecamere di sicurezza di un negozio di alimentari a Beirut mostra il momento in cui esplode un cercapersone:

I cercapersone sono apparecchi elettronici capaci di ricevere brevi messaggi. Erano molto diffusi negli anni Ottanta e Novanta, ma sono poi stati sostituiti dai telefoni cellulari.

Quelli esplosi martedì erano l’ultimo modello acquistato da Hezbollah. Un funzionario del gruppo citato in forma anonima dall’Associated Press ha detto che avevano batterie al litio, comunemente usate in molti dispositivi elettronici tra cui cellulari e computer portatili. È possibile che le batterie si siano surriscaldate ed esplodendo abbiano ferito le persone che tenevano in tasca i cercpaersone. Ci sono però dubbi sul fatto che le sole batterie potessero causare ferite così rilevanti.

Si parla anche della possibilità che all’interno dei dispositivi, vicino alle batterie, ci fossero degli esplosivi che sono stati fatti detonare a distanza tramite un messaggio o una chiamata: in alcuni video si vedono delle persone ricevere dei messaggi subito prima dell’esplosione.

Un funzionario sempre rimasto anonimo ha definito l’esplosione come «la più grande violazione della sicurezza» subìta da Hezbollah nell’ultimo anno, da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza. Hezbollah, così come l’Iran, è uno dei principali oppositori di Israele.