Il viaggio dei leader europei in Ucraina, tre anni dopo

Sabato mattina i leader di Francia, Regno Unito, Germania e Polonia sono arrivati molto presto a Kiev, per una visita annunciata venerdì sera in sostegno dell’Ucraina, con l’obiettivo di favorire un cessate il fuoco di 30 giorni nella guerra. Il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, quello polacco Donald Tusk e il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz sono partiti su un treno speciale venerdì sera e oggi incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In seguito è prevista una riunione in videoconferenza con altri leader europei, fra cui la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni (che non è andata in Ucraina), per discutere della cosiddetta “coalizione di volenterosi”, il gruppo di paesi europei nato a marzo per elaborare un piano di pace per risolvere la guerra fra Russia e Ucraina e di farne rispettare le condizioni, garantendo anche una presenza militare nel paese (con molte posizioni diverse soprattutto su quest’ultimo punto).

Macron, Starmer e Merz sul treno per Kiev hanno anche tenuto una riunione di circa un’ora, che è stata anche l’occasione per alcune foto, molto simili a quelle scattate quasi tre anni fa, durante la prima visita congiunta di leader europei a Kiev. Nel giugno del 2022 con Macron c’erano l’allora cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Come si diceva, Meloni stavolta non è presente, parteciperà solo alla successiva videoconferenza.

L’incontro di sabato ha l’obiettivo di mostrare l’unità dei paesi europei nel sostegno dell’Ucraina, un giorno dopo la parata per la vittoria nella Seconda guerra mondiale in Russia, a cui hanno partecipato vari leader mondiali, fra cui il presidente cinese Xi Jinping. Vladimir Putin ha sfruttato quella occasione per provare a mostrarsi meno isolato a livello internazionale: c’erano peraltro anche il primo ministro slovacco Robert Fico, l’unico leader di un paese dell’Unione, e il presidente serbo Aleksandar Vucic, nazionalista e conservatore (la Serbia è candidata a un ingresso nell’UE, ma molto vicina alla Russia).

Il viaggio dei leader europei e gli incontri in programma hanno però anche obiettivi concreti. In un comunicato congiunto di venerdì, tra le altre cose, si invita espressamente l’amministrazione degli Stati Uniti a sostenere un piano per un cessate il fuoco di 30 giorni (che potrebbero essere divisi in tre successivi periodi di dieci giorni). Secondo quanto riportato da molti media internazionali il piano europeo prevederebbe inoltre nuove sanzioni per la Russia in caso di rifiuto o mancato rispetto del cessate il fuoco.

Francia e Gran Bretagna si sono mostrate disponibili anche a inviare forze militari di sicurezza per garantire il rispetto del cessate il fuoco, se questo fosse deciso, ma l’impegno diretto militare è molto discusso anche fra gli altri alleati europei: molti considerano necessario un comando statunitense o sono poco disposti a impiegare direttamente soldati sul campo.