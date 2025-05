Le foto della parata per il “Giorno della Vittoria”, in Russia

Venerdì mattina verso le 10 (le 9 in Italia) è cominciata la parata militare a Mosca per il “Giorno della Vittoria”, in cui si ricorda la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, nel 1945. Per l’occasione sono arrivati nella città i leader di almeno venti paesi del mondo, nonostante la guerra in corso in Ucraina da oltre tre anni.

La parata ha sempre avuto un forte significato simbolico in Russia, ed è considerata la festa più importante tra quelle non religiose. È anche sempre stata un modo con cui il regime ha cercato di mostrare il proprio potere, soprattutto militare: nella Piazza Rossa di Mosca hanno sfilato più di 11mila soldati insieme ai mezzi militari e accompagnati dalla banda. Dopo la sfilata Putin e altri capi di stato e di governo sono andati ai Giardini di Alessandro, dove hanno onorato la memoria dei soldati caduti in guerra con un minuto di silenzio e la deposizione di una corona di fiori. Le celebrazioni si stanno svolgendo anche in altre città e si concluderanno stasera con i fuochi d’artificio.

La presenza di molti leader stranieri all’evento è dovuta alla necessità di Vladimir Putin di mostrarsi non isolato, e anzi pieno di amici. L’ospite principale è il presidente cinese Xi Jinping, ma ci sono anche il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il primo ministro slovacco Robert Fico, il presidente serbo Aleksandar Vucic (gli unici due leader europei) e il presidente venezuelano Nicolás Maduro, tra gli altri.

Uno dei problemi principali della parata è la sicurezza: il ministero della Difesa russo ha detto che negli ultimi due giorni stati abbattuti oltre 500 droni nello spazio aereo russo. Quattro aeroporti di Mosca sono stati chiusi, causando disagi a circa 60mila passeggeri. Negli ultimi giorni la Russia ha anche limitato l’accesso a Internet da Mosca, citando ragioni di sicurezza.