Draghi, Macron e Scholz stanno andando a Kiev

Giovedì il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz saranno tutti e tre insieme a Kiev, per la loro prima visita ufficiale in Ucraina dall’inizio della guerra. Hanno preso un treno mercoledì sera dalla città polacca di Medyka, e sono attesi giovedì mattina nella capitale ucraina, dove incontreranno il presidente Volodymyr Zelensky e altri rappresentanti del governo.

È una visita considerata di grande importanza, per dimostrare la vicinanza dei paesi dell’Unione Europea all’Ucraina dopo quasi quattro mesi dall’inizio dell’invasione russa. Parlando mercoledì in Romania della risposta europea alla guerra, Macron ha detto che «siamo a un punto in cui dobbiamo inviare chiari segnali politici, noi europei, verso l’Ucraina e il suo popolo che sta resistendo eroicamente». Il viaggio a Kiev avrà quindi come obiettivo principale proprio questo: mostrare l’unità dei paesi europei, dopo che nelle settimane scorse Zekensky aveva più volte fatto appello all’Unione Europea perché inviasse più armi all’Ucraina e più in fretta.

Molto probabilmente nell’incontro con Zelensky i tre leader europei cercheranno anche di risolvere la situazione del grano bloccato nei porti ucraini, un tema su cui da settimane si sta cercando di trovare un compromesso ma su cui per ora non sono stati fatti passi in avanti.

