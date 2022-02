In Cina sono state censurate alcune scene di “Friends” per i riferimenti all’omosessualità

Alcune grandi piattaforme di streaming cinesi che stanno ritrasmettendo la celebre serie TV americana Friends sono state ampiamente criticate per aver censurato alcuni riferimenti all’omosessualità e al mondo LGBT+ che fanno parte della trama. In particolare, nel primo episodio è stato eliminato il dialogo in cui si parla del divorzio tra Ross Geller – uno dei protagonisti – e Carol Willick, che lo aveva lasciato dopo aver capito di essere gay. Anche altre scene che hanno a che fare con vari temi legati all’omosessualità o in generale alla sessualità sono state rimosse oppure smorzate per eliminare i contenuti considerati inappropriati.

Friends parla di sei amici che vivono a New York negli anni Novanta ed è interpretata da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer (cioè Ross Geller). È considerata una delle serie più importanti della TV americana: andò in onda tra il 1994 e il 2004 ed è popolarissima anche in Cina, dove fu trasmessa senza censura sulla piattaforma video Sohu dal 2012 al 2018.

Di recente sia Sohu che le piattaforme di streaming Bilibili, Tencent, Youku e iQiyi hanno comprato i diritti per trasmetterla di nuovo dall’11 febbraio di quest’anno in seguito al grande successo della puntata speciale “Friends: The Reunion”, del 2021, in cui i principali attori si erano incontrati per parlare dei momenti più significativi della serie: però, la stanno trasmettendo con alcuni notevoli tagli.

Oltre al dialogo sul divorzio di Ross, sono state eliminate anche alcune conversazioni che fanno riferimento alla relazione gay tra Carol e la sua nuova compagna, Susan, e una scena in cui Joey (Matt LeBlanc) bacia Chandler (Matthew Perry) a capodanno. Alcune frasi inoltre sono state modificate per eliminare le allusioni alla sessualità, come quella in cui Ross dice che «[le donne possono avere] orgasmi multipli», che nella nuova versione trasmessa in Cina è diventata «[possono fare] pettegolezzi infiniti».

La censura di Friends, che in Cina come all’estero è stata usata da tantissime persone per imparare l’inglese e conoscere meglio la cultura americana, è stata accolta con ampie proteste sui social network cinesi: venerdì sera l’hashtag #FriendsCensored è stato tra i più ricercati sul social network cinese Weibo, dove è stato visualizzato 54 milioni di volte, prima di essere a sua volta censurato sabato mattina.

Al momento nessuna delle piattaforme cinesi ha spiegato il motivo per cui le scene sono state tagliate e non ha commentato pubblicamente la vicenda. A ogni modo, non è la prima volta che la censura del governo cinese interviene per eliminare o smorzare contenuti considerati volgari, pornografici o sovversivi in film e serie TV. È capitato di recente al finale di Fight Club, che era stato completamente tagliato e sostituito con una scena diversa, eliminando il messaggio anarchico del film – e poi ripristinato. Era capitato alla stessa reunion di Friends, che in Cina era stata trasmessa senza le scene in cui comparivano come ospiti speciali Lady Gaga, Justin Bieber e la famosissima band K-Pop BTS, accusati in precedenza di aver insultato il paese.

