In Cina è stato ripristinato il finale originale di Fight Club, che era stato modificato dalla censura locale

In Cina la piattaforma di streaming TencentVideo ha ripristinato il finale originale del film Fight Club, che era stato completamente tagliato e sostituito con una scena diversa, eliminando il messaggio anarchico e sovversivo del film. Anche se le modifiche ai film distribuiti in Cina sono frequenti, il taglio del finale di Fight Club aveva provocato estese proteste sui social network: la versione del film ripristinata e ora distribuita in Cina è tagliata solo di un minuto (prima erano circa 12) e, come in altri film distribuiti in Cina, non include alcune scene di nudo.

Il finale originale di Fight Club, film del 1999 diretto da David Fincher, mostra il protagonista senza nome, interpretato da Edward Norton, che, mano nella mano con Marla Singer (Helena Bonham Carter) e con in sottofondo “Where is my mind” dei Pixies guarda diversi palazzi esplodere e crollare. Nella versione cinese inizialmente modificata e mostrata su TencentVideo compariva invece una scritta che diceva agli spettatori che la polizia aveva capito il piano sovversivo al centro del film e arrestato il criminale, evitando le esplosioni.

– Leggi anche: Chuck Palahniuk aveva apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina