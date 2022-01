Chuck Palahniuk ha apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina

Lo scrittore statunitense Chuck Palahniuk ha detto di avere apprezzato la decisione della piattaforma di streaming cinese Tencent Video di cambiare il finale di Fight Club, film diretto da David Fincher e tratto dall’omonimo libro scritto da Palahniuk nel 1996.

Nella versione modificata per il pubblico cinese, il finale del film, in cui il personaggio interpretato da Edward Norton e quello di Helena Bonham Carter osservano i palazzi esplodere e crollare, è stato eliminato e sostituito con una scritta che dice che la polizia ha capito il piano al centro del film ed evitato le esplosioni.

Palahniuk ha inizialmente commentato questo finale su Twitter definendolo «SUPER meraviglioso» e aggiungendo ironicamente che «tutti ottengono un lieto fine in Cina». In seguito, intervistato dal sito americano TMZ, ha spiegato meglio il suo pensiero: ha sostenuto che paradossalmente il finale di Fight Club per la Cina sarebbe più vicino al finale del suo romanzo, rispetto a quello della versione originale del film.

Nel libro il piano del protagonista fallisce e le esplosioni non avvengono, a causa di un malfuzionamento. Il personaggio interpretato da Edward Norton quindi si spara, e subito dopo si risveglia in un ospedale psichiatrico.

«La cosa ironica è che hanno allineato il finale quasi perfettamente con quello del libro, al contrario del finale di Fincher, che era più spettacolare. Quindi, in un certo senso, i cinesi hanno riportato il film a come era il libro»

Palahniuk ha anche detto come molte case editrici al di fuori degli Stati Uniti dopo l’uscita del film hanno modificato il finale del libro, per renderlo più simile a quello realizzato da David Fincher. «Di fatto sono circa 25 anni che ho a che fare con questo tipo di modifiche».

Ha poi criticato chi negli Stati Uniti parla di censura da parte della Cina, ricordando che i suoi libri siano stati più volte oggetto di censura nel suo paese: «Quello che trovo davvero interessante è che i miei libri siano severamente vietati negli Stati Uniti. Il sistema carcerario del Texas si rifiuta di avere i miei libri nelle sue biblioteche. Molte scuole pubbliche e la maggior parte delle scuole private si rifiutano di avere i miei libri. Ma è un problema solo quando la Cina cambia il finale di un film?».

