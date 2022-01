“Fight Club” in Cina ha un altro finale

In Cina è stato cambiato il finale di Fight Club, film del 1999 diretto da David Fincher: è stata tagliata completamente la scena finale, con il risultato che viene eliminato il messaggio anarchico e sovversivo del film. La versione modificata è quella disponibile sulla piattaforma di streaming TencentVideo, che fuori dalla Cina si chiama WeTV.

Mentre il vero finale mostra il protagonista senza nome interpretato da Edward Norton che, mano nella mano con Marla Singer (Helena Bonham Carter) e con in sottofondo “Where is my mind” dei Pixies guarda diversi palazzi esplodere e crollare, il finale presente su TencentVideo mostra, secondo chi l’ha visto, una scritta che dice agli spettatori che la polizia ha capito il piano sovversivo al centro del film e arrestato il criminale, evitando le esplosioni.

Aggiunge poi che Tyler Durden è stato processato e mandato in un “manicomio” per essere “curato”, e che è stato poi dimesso. Qui probabilmente viene fatta un po’ di confusione tra personaggi reali e immaginari: siccome Tyler Durden è un alter ego immaginario del personaggio senza nome interpretato da Norton, è probabile che chi ha cambiato il finale abbia deciso di individuare i due personaggi con lo stesso nome.

Chyron added to the end of "Fight Club" on the Chinese streaming service Tencent gives the story a slightly different twist. https://t.co/LXO3CI3YHt pic.twitter.com/R5sOAlszRq — Ben Fritz (@benfritz) January 24, 2022

Come ha scritto il Guardian, il nuovo finale è stato criticato da alcuni spettatori, che hanno fatto notare sul social cinese Weibo come aggiungere un testo finale (e di conseguenza aggiungere trama) sia un gesto persino più grave rispetto alla censura.

Non è chiaro, al momento, se sia stato il governo a imporre un nuovo finale, se la decisione sia stata in qualche modo avallata da qualcuno legato alla produzione del film o se addirittura si tratti di una sorta di autocensura preventiva. Per ora, Tencent Video non ha fornito spiegazioni in merito. Vice ha scritto, citando una fonte anonima con informazioni sulla faccenda, che sembra le modifiche siano state decise prima della messa online sulla piattaforma da chi detiene i diritti cinesi del film e poi approvate dal governo.

Succede spesso che, sperando in una comunque difficile (ma spesso molto redditizia) distribuzione cinematografica cinese, molte produzioni cinematografiche accettino, solo per la Cina, tagli e modifiche. Sempre Vice fa notare che non è nemmeno la prima volta che un film viene modificato con una scritta finale che cambia l’esito delle vicende: successe per esempio con Lord of War, film del 2005 con Nicholas Cage.

A proposito del finale, quello vero, di Fight Club – tratto dal primo libro di Chuck Palahniuk, uscito nel 1996 – Fincher raccontò che sul set discusse parecchio con Norton – un attore noto per discutere moltissimo con i registi – su quanto e come Fight Club avrebbe dovuto far ridere. Fincher vedeva infatti il film come una «satira» e in un’intervista disse: «La serietà sul far esplodere i palazzi è pari a quella che c’è nel Laureato sullo scoparsi le amiche della propria madre».