È morta la cantante Bonnie Tyler

La cantante gallese Bonnie Tyler, nota dalla fine degli anni Settanta per canzoni di grande successo come “It’s a Heartache”, “Holding Out for a Hero” e soprattutto “Total Eclipse of the Heart”, è morta mercoledì a 75 anni. In un comunicato pubblicato sul suo sito, si dice che è morta in ospedale in Portogallo, dove era stata ricoverata a inizio maggio per problemi di salute e poi messa in coma farmacologico. Proprio a maggio avrebbe dovuto cominciare un tour di 30 date tra Europa e Regno Unito.

Tyler, il cui vero nome era Gaynor Hopkins, era nata nel 1951. Con “Total Eclipse of the Heart”, del 1983, ottenne un successo planetario, che la fece arrivare in cima alla classifica della Billboard Hot 100. La canzone era stata scritta da Jim Steinman, che girò anche il suo video, ispirato al film del 1976 Futureworld e diventato a sua volta celebre. In una carriera lunga e con successi alterni, nel 2013 Tyler finì per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision. Nel 2022 le fu conferita l’onorificenza di Membro dell’ordine dell’Impero Britannico per il suo contributo alle arti.

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