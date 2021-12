Un regalo di Natale al giorno: -4

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

A novembre su Disney+ è uscito The Beatles: Get Back, un documentario di otto ore del regista Peter Jackson su quando – per la prima volta dopo oltre due anni e per l’ultima volta nella loro storia – i Beatles passarono diversi giorni tutti insieme per registrare le loro ultime canzoni. Il documentario è in sostanza il montaggio di una selezione di 60 ore di filmati mai visti e di 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate, la maggior parte delle quali erano rimaste conservate in un caveau per oltre mezzo secolo. Da quando è uscito, la critica si è espressa in modo molto favorevole e le persone che l’hanno visto, per esempio nella redazione del Post, sono andate avanti a parlarne per giorni. Se avete tra i vostri cari un appassionato di musica che non l’ha ancora visto, quindi, avete già capito: l’abbonamento a Disney+ costa 9 euro al mese o 90 euro all’anno e permette la visione a 7 profili diversi nello stesso nucleo domestico.

Get Back a parte, il catalogo di Disney+ è piuttosto ricco di altri film e serie tv, e dal momento che è arrivato in Italia da poco più di un anno non è ancora diffuso come altre piattaforme di streaming. Oltre ai film Disney, Disney+ permette di vedere i film di Pixar, molti dei quali pensati per bambini ma molto apprezzati anche dagli adulti (tra i più recenti Luca e Soul), quelli dei supereroi Marvel e dell’universo di Star Wars (per esempio le serie The Mandalorian e WandaVision).

– Leggi anche: 10 momenti da vedere in “Get Back”

Tra gli ultimi film usciti ci sono The Last Duel, ambientato nella Francia medievale con attori Matt Damon e Adam Driver, e tra i film più premiati di quest’anno c’è Nomadland, che ha vinto tre Oscar tra cui quello come miglior film. Ma ci sono anche serie molto note da decine di stagioni, per chi ha una predilezione per le maratone televisive: segnaliamo in particolare The Walking Dead, Lost, Scrubs e I Simpson. Un’altra serie comedy molto apprezzata su Disney+ uscita da poco è Only Murders in The Building, con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.

– Sei in cerca di altre idee per Natale? Puoi dare un occhio a tutti i suggerimenti quotidiani che abbiamo messo insieme finora oppure a una delle nostre liste:

– 2o idee per fare regali di Natale spendendo al massimo 20 euro

– 15 idee per fare regali di Natale spendendo tra i 20 e i 60 euro

– 20 idee per regali di Natale di prezzi vari

– 21 libri consigliati dalla redazione del Post per Natale

– 15 idee per regali di Natale sotto i 120 euro

– 15 idee per regali da fare a bambine e bambini

– 15 regali di Natale per la “generazione Z”

– 7 idee per fare un regalo senza comprare niente

E se ancora non hai trovato quello che cerchi puoi sempre guardare tra le idee dell’anno scorso.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.