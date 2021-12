20 idee per regali di Natale a meno di 20 euro

Dopo l’articolo dedicato a chi comincia a pensare ai regali di Natale a novembre, una delle nostre prime liste di idee è sempre quella dei regali sotto i 20 euro. A molti potrebbe sembrare la lista più facile, quella delle cose poco impegnative e più banali: come si fa a stupire qualcuno con un budget di 20 euro? Come ogni anno siamo qui per dimostrarvi che si può eccome e che esistono tante idee originali e valide in questa fascia di prezzo quanto in tutte le altre: sono solo più difficili da trovare.

In questa lista ne abbiamo raccolte 20 per persone di tutte le età, appassionate di campeggio e di cucito, miopi e presbiti, con piedi che vanno dal numero 17 al 46. Nel momento in cui l’abbiamo scritta tutte le spedizioni erano previste entro Natale, ma vi consigliamo comunque di verificare di nuovo se fate un acquisto.

Un burrocacao contemporaneo

Se tra i destinatari dei vostri regali di Natale c’è qualche appassionato d’arte contemporanea e della rivista di Maurizio Cattelan Toiletpaper, vi interesserà sapere che ha appena presentato una linea di prodotti “beauty” insieme all’azienda italiana La Bottega, che si occupa di rifornire hotel di lusso. Ci sono prodotti vari, dallo shampoo, al balsamo alla crema idratante per le mani, tutti con confezioni tipicamente toiletpaperiane, ma diverse da quelle della collezione di prodotti fatta ormai qualche anno fa con Seletti che ormai si vede un po’ ovunque. Se volete rimanere in budget, vi consigliamo il burrocacao: si presenta in una scatolina tonda di metallo e si può scegliere tra quello a tema “bacio”, “trapano” o “corvo”, tutti a 15 euro. Se no, sempre sotto i 20 euro e sempre molto belle da vedere ci sono anche le saponette.

Un pennellino pulente

Lo vende l’azienda OXO, nota per i suoi prodotti funzionali, ben progettati, economici e semplici da usare, ed è un regalo adatto a persone che si lamentano spesso di avere lo smartphone, gli auricolari o la tastiera del computer sporchi. Questo pennino ha due estremità pulenti: una è una specie di pennello delicato, utile a togliere la polvere tra i tasti di un computer o dagli schermi, e l’altra è appuntita e in silicone, in modo da riuscire a entrare anche nelle fessure più piccole, come quella che circonda gli schermi di alcuni telefoni. Su Amazon costa 9 euro.

Piranesi

Tra i libri usciti quest’anno e letti da diverse persone nella redazione del Post, Piranesi è uno di quelli che hanno suscitato più entusiasmo. È un fantasy, ma è stato apprezzato molto anche da chi non ama questo genere. La storia è ambientata in un’enorme e sfarzosa “Casa” piena di statue e stanze periodicamente allagate da misteriose maree. La lettura è incalzata dalla voglia di mettere insieme i tasselli e risolvere “il mistero”, ma anche dalla profonda empatia che suscita fin da subito lo strano protagonista, Piranesi, appunto. L’autrice è Susanna Clarke, che aveva già pubblicato Jonathan Strange & il signor Norrell vincendo un sacco di premi. Se la persona a cui volete fare un regalo ha già letto e apprezzato Piranesi, potete regalarle quello.

Un tostapane da campeggio

È un aggeggio leggero, pieghevole e poco ingombrante per chi fa spesso campeggio o viaggia in camper e ama mangiare pane tostato a colazione. Si può appoggiare sui fornelletti da campeggio o su fornelli di qualsiasi tipo e tiene fino a quattro fette di pane alla volta. Se dalle foto non capite bene come si usa, potete guardare questo video (è di una marca diversa, ma il funzionamento è lo stesso). Su Amazon costa 10 euro.

Carta aromatica d’Eritrea

Si tratta di foglietti di carta imbevuti in oli essenziali di vario tipo, che quando vengono bruciati sprigionano un profumo di muschio e spezie e assorbono gli odori dell’ambiente. Li produsse per la prima volta un farmacista nel 1927 dopo essere tornato da un viaggio in Africa e vanno bene per eliminare odori di ogni tipo: è un buon regalo per persone che vogliono ridurre l’odore di cibo in casa dopo aver cucinato o che hanno spesso odore di tubature in bagno, per esempio. Su Amazon si trova la bustina da 24 strisce a 5 euro, mentre sul sito Gnambox si trova la confezione di metallo da 72 pezzi a 16 euro.

Un poster di Enzo Mari

Tra le novità di quest’anno del catalogo della casa editrice Corraini ci sono quattro poster ispirati al Gioco delle Favole, progettato dal celebre designer italiano Enzo Mari per Danese. Ogni poster ha l’illustrazione di uno dei personaggi delle tessere a incastro che fanno parte del gioco (che si può comprare a sua volta dal sito di Corraini): ci sono la gallina con i pulcini, il gallo, il cane e la cicogna. Costano 18 euro l’uno sul sito di Corraini.

Una forbice da cucito

FATTOBENE è un progetto della giornalista Anna Lagorio e del fotografo Alex Carnevali nato qualche anno fa per raccogliere e mostrare produzioni del patrimonio industriale e artigianale italiano di alta qualità. Nel loro negozio online si trovano molti “tesori”, soprattutto per gli appassionati di cose vintage e “di design”. Tra questi ci sono per esempio le forbici a forma di cicogna che venivano usate dalle ostetriche (per questo la cicogna) per tagliare il cordone ombelicale dei neonati, ma siccome nell’attesa del travaglio le usavano anche per tagliare i fili da ricamo, si affermarono in breve tempo come forbici da cucito. La piccola costa 12,50 euro, la grande 19.



Candele a palla

Se non conoscete nessuno che possa apprezzare un paio di forbici da cucito, sempre sul sito di FATTOBENE ci sono le candele Meloria di Cereria Graziani realizzate con la tecnica della laccatura e dalla forma quasi perfettamente sferica. La laccatura fa sì che le candele appaiano lucide come palloncini e brucino all’interno senza perdere la propria forma, diventando delle specie di palle di luce, come si vede qui. Quelle col diametro da 8 centimetri costano 15 euro.

Una bottiglia d’olio

Se volete fare un regalo a qualcuno che ama la cucina del Sud Italia, sul sito dello chef (anche se non ama essere definito così) Pietro Zito una bottiglia di mezzo litro d’olio costa 8 euro. Nasce da una selezione di oli fatta da Zito e il risultato è abbastanza fruttato ma delicato: una redattrice che l’estate scorsa è stata nel suo ristorante, Antichi Sapori, ha detto di essersene innamorata dopo averlo mangiato a crudo su una bruschetta e in generale di aver fatto una delle esperienze gastronomiche più buone della sua vita. Oltre all’olio, sul sito ci sono anche altri prodotti come olive, orecchiette e taralli.

Un martello-cacciavite

È un regalo adatto soprattutto a chi si è appena trasferito in una nuova casa ed è sprovvisto di attrezzi per fare piccoli lavoretti come appendere un quadro o montare un mobile Ikea. Nel manico del martello ci sono tre cacciavite, il più piccolo dei quali è delle dimensioni adatte per stringere le stanghette degli occhiali. Su Amazon costa 10 euro.

Calzini tinta unita

Nelle segnalazioni natalizie degli scorsi anni abbiamo messo spesso calzini dalle fantasie originali e allegre, che svolgessero il loro ruolo di regali utili e un po’ banali, ma con qualcosa di sorprendente. Quest’anno cambiamo approccio e segnaliamo i calzini di Colorful Standard, un sito che vende cose dalle linee molto semplici, di cotone o cashmere, e rigorosamente a tinta unita. Ci sono di molti colori che solitamente non si trovano e di due taglie (donna dal 36 al 40 e uomo dal 41 al 46), cosa che vi renderà le cose più facili. Costano 10 euro al paio, ma a giudicare dalle recensioni la qualità è buona e durano a lungo. Se volete un consiglio per un abbinamento di due paia per arrivare a 20 euro vi consigliamo questo rosso acceso e questo giallo chiaro. La spedizione è gratuita sopra i 60 euro di spesa.

Dischetti struccanti lavabili

A persone che si truccano e struccano spesso usando un sacco di dischetti di cotone usa e getta, si può far fare un passo verso abitudini più sostenibili regalando un set di dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili. Una redattrice consiglia questi neri perché così anche se non vengono pulitissimi quando li si lava non si vede e perché sono fatti di un bel tessuto morbido. Costano 14 euro su Amazon.

Calzini per giocare

Se siete in cerca di un bel regalo per un bambino o una bambina di pochi mesi, una redattrice consiglia di replicare quello che è stato fatto a sua figlia e molto apprezzato. Si tratta di calzini per piedi molto piccoli, con pupazzi a forma di animali sulla punta. Nell’età in cui cominciano ad afferrarsi i piedi, il fatto di trovarsi davanti pupazzetti buffi e colorati li diverte molto e li tiene impegnati. Su Amazon costano 14 euro.

Catene e catenine per gli occhiali

Forse quest’estate avete notato che le catenine colorate che si usavano per tenere gli occhiali al collo sono tornate di moda anche in Italia, per gli occhiali da sole. Negli Stati Uniti erano già di moda da un po’ grazie alla modella Gigi Hadid che era stata fotografata mentre ne aveva addosso una di perle. Questo per dire che ora online se ne trovano parecchie, di perle ma anche di tessuto, plastica o metalli. Se tra le persone a cui volete fare un regalo ce n’è una che usa gli occhiali solo per guardare da vicino o solo per guardare da lontano, e a cui quindi farebbe comodo avere gli occhiali sempre al collo, Le Petit Cordon è un negozio online che vende sia catenine che cordini più o meno sobri. Per chi apprezza gli accessori vistosi e non si prende troppo sul serio, le più divertenti sono forse le catene plasticose che ricordano un po’ questo modello di Gucci: questa turchese su Le Petit Cordon costa 20 euro, queste quattro su Amazon 13 e queste su Etsy 14.

Un appendi-borsa

È a forma di gatto, di acciaio inox e abbastanza piccolo da poter essere portato in giro in una borsa o in uno zaino – quelli che dovrà servire ad appendere. Si chiama Minou e l’ha disegnato il designer belga Frédéric Gooris per il celebre marchio italiano di oggetti di design Alessi: il corpo del gatto si mette in piedi sul tavolo e la coda rimane giù con la borsa appesa. L’unico limite è che sfora di poco il budget di 20 euro: ne costa 21, su Amazon.

Un taccuino impermeabile

È impermeabile nel senso che anche quando le pagine si bagnano le scritte non sbiadiscono e ci si può ancora scrivere sopra: qui si vede bene. Può essere un regalo per persone che fanno spesso viaggi in condizioni estreme e molto umide, per esempio in barca o in alta montagna, e che amano annotare pensieri, esperienze, resoconti giornalieri. Oppure potete regalarlo a una persona che dice sempre di avere le idee migliori mentre fa la doccia e di dimenticarsele perché non riesce ad appuntarle in tempo. Li fa un’azienda americana che si chiama Rite in the Rain e ce ne sono di vari tipi e colori: questa versione base con la copertina nera costa 10 euro, altrimenti c’è questo ad anelli (12 euro) o il pacco da tre piccoli (13 euro).



Dinosauri e animali 3D

Per bambini che si dedicano volentieri ai lavoretti manuali, il sito di cose di cartoleria SayPaper vende piccoli set per assemblare dinosauri 3D di cartone riciclato. Una volta completati si possono appendere all’albero di Natale o ad altre sporgenze della casa. Lo stegosauro e il t-rex si possono comprare singolarmente a 4,90 euro l’uno, altrimenti insieme al brachiosauro costano 14,70 euro. Anche tra i gadget venduti da Emergency per sostenersi c’è un rinoceronte che funziona allo stesso modo e diventa un porta oggetti: costa 4,50 euro.

Piccole cornici

Sul sito di Madeindesign ce ne sono due molto allegre, una a quadri verdi, l’altra a forma di treccia di marshmallow, che potete regalare a persone che nonostante il Cloud e gli smartphone preferiscono ancora stampare le foto più belle per conservarle in tutta la loro concretezza. Oppure, se ce l’avete, la foto potete mettercela direttamente voi. Costano rispettivamente 10 e 17 euro.

Uno zaino pieghevole

È del marchio di Decathlon Forclaz: da chiuso pesa 240 grammi ed è supercompatto, ma quando lo si dispiega diventa uno zaino (o una borsa) con capienza di 15 litri e lo spazio per un computer portatile sottile. È pensato soprattutto per chi viaggia spesso con un bagaglio piccolo e oltre a quello ha bisogno di uno zaino (o una borsa) in più poco ingombrante. Quello nero ha un aspetto tecnico ma molto sobrio, che lo rende adatto alla maggior parte delle situazioni: se no c’è anche color amaranto. Costa 20 euro sul sito di Decathlon.

Non-guide di viaggio

Se tra le persone a cui volete fare un regalo ce n’è almeno una che sta organizzando un viaggio – con tutto l’investimento emotivo che un viaggio richiede in questo periodo di grandi riaperture e allo stesso tempo frustranti incertezze – potete dare un occhio ai numeri di The Passenger, il libro-rivista su paesi e città del mondo della casa editrice Iperborea. Tra i più recenti ce n’è uno sull’Irlanda, uno su Napoli, uno sulla Svizzera e uno su Parigi. Sul Post, tra l’altro, trovate un estratto per ogni numero. Costano tutti attorno ai 18 euro.

– Se niente di tutto questo vi ha convinto, potete dare un’occhiata ai regali del giorno usciti finora o alla lista di regali sotto i 20 euro dell’anno scorso.

