15 idee per regali di Natale sotto i 120 euro

Dopo la lista di idee per regali sotto i 20 euro e quella per regali da 60 euro al massimo, la faccenda comincia a farsi complicata per i redattori del Post che compilano le liste dei regali di Natale. Le persone per cui si è disposti a spendere un po’ di più, infatti, sono anche quelle a cui si tiene di più, che si conoscono meglio e per le quali si è più esigenti. Le feste, inoltre, sono sempre più vicine e alcuni negozi online cominciano ad avere tempi di spedizione troppo lunghi per poter fare ordini che arrivino in tempo.

È comunque venuta fuori una lista di 15 idee per regali con un prezzo tra i 60 euro e i 120 euro circa: per le vostre persone importanti, per quelle persone alle quali per qualche motivo quest’anno volete mostrare particolare affetto o gratitudine, e per quei casi in cui i regali si fanno in gruppo. Al momento della pubblicazione i tempi di consegna sono tutti di 10 giorni al massimo (cioè i giorni lavorativi che mancano a Natale), ma come al solito consigliamo di controllare sempre prima di fare l’acquisto, per sicurezza.

Un completo intimo

A marzo una redattrice che non riusciva più a indossare i suoi soliti reggiseni, aveva raccontato di aver trovato pace con il modello Arizona di Chitè. Ultimamente la stessa insofferenza l’hanno provata molte altre persone con le tette, probabilmente come conseguenza della riscoperta dei vestiti comodi avvenuta durante il lockdown: quindi, se volete regalare un completo intimo a qualcuno, vi consigliamo di tenere in considerazione questo aspetto. Chitè è un marchio di intimo con particolare attenzione alla comodità e all’indossabilità dei suoi capi e i suoi completi (tra i 60 e i 90 euro), in raso o tulle, hanno spesso la bralette, cioè quel reggiseno che essendo senza ferretti e senza coppe sta più morbido e dà al seno un aspetto più naturale. Se non siete sicuri del tipo di intimo che potrebbe piacere alla persona a cui volete regalarlo (o della taglia), potete comprare una gift card con valore da 35 a 350 euro.

Una lampada da esterni

Il modello Bolleke del marchio Fatboy si è diffuso molto nell’ultimo periodo: funzionano a batteria con ricarica che dura fino a 24 ore e hanno un “laccio” di gomma colorato che permette di appenderle a qualsiasi sporgenza. Due motivi per cui piacciono sono che hanno una forma perfettamente sferica e fanno una luce soffusa (regolabile a tre livelli d’intensità) che “fa atmosfera”. Si possono comprare sul sito di Fatboy a 89 euro con consegna in pochi giorni, oppure su Amazon sono disponibili ancora pochi colori a 80 euro.

Un casco da bici pieghevole

Il casco in bici non è obbligatorio ma è molto consigliato: da molti però è vista un po’ come una scocciatura, visto che poi, quando si lascia la bici, bisogna portarselo in giro. Per chi ha questo problema, i caschi pieghevoli sono una buona soluzione. I più noti tra quelli di questo tipo sono quelli dell’azienda spagnola Closca, che ha anche vinto un importante premio di design nel 2015 per il modello Fuga, acquistabile su Amazon con prezzi tra gli 80 e i 120 euro (dipende dalla taglia), sia bianco che nero. Per chi vuole spendere un po’ meno, sempre di Closca c’è il modello Loop, che è molto simile al Fuga ma ha una forma più allungata sul davanti: su Amazon c’è in moltissime combinazioni di colori e costa 50 euro. Per comprare un casco è importantissimo azzeccare la taglia: qui avevamo scritto una guida, ma per sicurezza ricordatevi che per gli acquisti fatti in periodo natalizio Amazon accetta resi fino al 31 gennaio.

Un set di profumi

La Strega del Castello è un marchio di profumi che ha negozi a Genova, Milano e Punta Sardegna e che oltre a vendere prodotti offre percorsi di scoperta delle fragranze per chi vuole trovare il “proprio” profumo. L’esperienza per creare un profumo personalizzato costa 500 euro, ma per spendere meno e fare un bel regalo a una persona affascinata dal mondo dei profumi potete provare con i kit d’assaggio, scegliendo tra quello da 3 (50 euro), da 5 (80 euro) o da 10 fragranze (150 euro). Abbiamo chiesto alla collaboratrice del Post appassionata di profumi (e frequentatrice del negozio) dei consigli per scegliere le fragranze e ci ha risposto così: «pepe e muschi, lavanda barocca e vaniglia verde sono i tre più strutturati e quindi adatti a essere usati da soli. Gli altri (neroli, fico, gemme di sale, eccetera) sono utilizzabili sia da soli che assieme ad altro. Il mio mix preferito è patchouli e incenso, ma mi diverto a sperimentare in base a come mi sento».

Un cofanetto dei Beatles

A chi ha visto il documentario Get Back sui Beatles uscito qualche settimana fa su Disney+ e da allora non parla d’altro, potete regalare la versione “Super Deluxe” di Let It Be: contiene 5 cd con alcuni dei pezzi inediti del documentario e un libro fotografico con i testi in inglese. Costa 103 euro, ma c’è anche la versione con i vinili che ne costa 143.

Central Perk di LEGO

Da quando a maggio è uscito Friends: The Reunion, lo speciale con il cast completo della serie tv Friends di nuovo insieme a distanza di 17 anni dall’ultima puntata, molte persone hanno colto l’occasione per rivederla dalla prima stagione. Per l’occasione è stata prodotta una linea di merchandising, ma se volete fare un bel regalo a qualche fan della serie vi consigliamo piuttosto il set LEGO che riproduce l’interno di Central Perk, il bar che fa da scenografia a moltissime scene. Ci sono anche sette omini: quelli dei sei protagonisti più Gunther, il barista. Sul sito di LEGO costa 70 euro.

Una maglia termica di lana

Le maglie termiche in lana merino costano un po’ di più di quelle in tessuto sintetico, ma chi le usa dice che una volta provate si capisce perché. La lana merino ha tre proprietà che la rendono particolarmente adatta all’abbigliamento tecnico per fare attività fisica: la prima è che si asciuga subito perché è molto traspirante, la seconda è che regola la temperatura quindi si può usare sia d’estate che d’inverno, e la terza è che fa sudare meno e non puzza, cosa che non si può dire delle maglie sintetiche. Rewoolution è un negozio online che vende abbigliamento tecnico esclusivamente in lana merino e le maglie a maniche lunghe costano sugli 80 euro, altrimenti quelle del marchio norvegese Odlo ne costano un centinaio. L’opzione più economica si trova sul sito di Decathlon, dove quelle del marchio Isadore costano 70 euro.



Un roner

Cioè un attrezzo indicato per chi pensate sia interessato a sperimentare la cottura sottovuoto, o sous vide, in francese). È adatta a quei cibi che richiedono una cottura lunga e uniforme, ed è utilizzata da tempo dagli chef professionisti ma negli ultimi anni si è diffusa anche in ambito domestico.

Si presenta come un cilindro con termometro integrato e va fissato a una pentola riempita d’acqua e del cibo che si vuole cucinare: il cibo va messo in appositi sacchetti sottovuoto (dovreste assicurarvi che la persona a cui pensate di regalarlo abbia una macchina per farlo). Il roner permette di mantenere la temperatura dell’acqua costante per diverse ore e in movimento per assicurare una cottura uniforme. Sembra un po’ macchinoso, ma una volta capito il funzionamento fa tutto da solo: una volta impostato correttamente non ha bisogno di supervisione e non c’è il rischio di scuocere gli alimenti. Chi lo possiede dice che è ottimo per ottenere carni tenerissime senza lo sforzo di controllare la temperatura di cottura. Secondo Wirecutter il miglior roner è questo di Anova, ma potrebbe arrivare dopo Natale e costa 180 euro. Su Amazon se ne trovano anche di più economici e con tempi di spedizione più brevi, per esempio questo a 110 euro.

Una cassa Bluetooth

Per chi non ha un impianto stereo in casa, una cassa Bluetooth è sempre un regalo utile, soprattutto se di quelle piccole e portatili che si possono anche portare in giardino, a un picnic o in viaggio. Da qualche anno, la prima scelta di Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, per prezzo e qualità del suono è UE Wonderboom 2: costa tra i 75 e i 100 euro, in base al colore.

Rollerblade

Tra gli sport che stanno avendo un momento di successo per le diverse circostanze dovute alla pandemia, oltre al padel, c’è il pattinaggio a rotelle. I vantaggi principali sono che si fa all’aria aperta e che è praticabile da adulti, bambini e famiglie al completo. Scrivendone, qualche mese fa, avevamo chiesto a Giulia Gobbo, atleta, allenatrice e autrice del sito Skatingidea, quale tipo di pattini avrebbe consigliato a una persona che volesse cominciare ad andarci e lei aveva risposto senza esitare «un paio di pattini in linea, o roller». Dopo poche lezioni con i roller si è già pronti ad andare a fare una gita, sono più facili da usare rispetto a quelli tradizionali (con due rotelle davanti e due dietro) e più sicuri per i principianti. Sul sito di Decathlon si trovano roller di vari prezzi, sia per adulti che per bambini, e le protezioni necessarie.

Un gilet

Nella redazione del Post i gilet di maglia da uomo sono un capo d’abbigliamento molto usato, inizialmente soprattutto dal direttore e poi da alcuni redattori, che ne rivendicano la comodità in quei periodi dell’anno in cui i maglioni fanno sudare, ma fa abbastanza freddo per smettere di stirare le camicie. Se nella vostra vita c’è una persona che potrebbe condividere questo approccio, sul sito di Pellizzari ci sono gilet di lana merino in vari colori, con i bottoni e senza, a prezzi tra i 70 e gli 80 euro: le spedizioni possono impiegare fino a 10 giorni quindi conviene affrettarsi. Se si vuole osare un po’ di più, invece, sul sito di Benetton c’è questo verde a trecce in lana Shetland, che costa 60 euro.

Fondina portatutto

Grazie alla mail di una lettrice, abbiamo dedicato una delle prime puntate della nuova rubrica di Consumismi, In-box, a gilet e fondine portatutto, cioè quelle specie di imbragature che si indossano sotto la giacca e che permettono di avere molte cose a portata di mano senza dover avere una borsa, uno zaino o un marsupio. Sono oggetti interessanti soprattutto per chi lavora sui set o nell’organizzazione di eventi e deve avere contemporaneamente mani libere e accesso rapido a smartphone, chiavi, penne, badge e tutto il resto. Online se ne trovano di molti tipi: tra i modelli che avevamo già raccolto per In-box segnaliamo in particolare questo modello di Sancal che costa 125 euro e la cui spedizione in Europa impiega 10 giorni (nel momento in cui scriviamo siete ancora in tempo, ma per poco).

Un cappuccinatore

Se conoscete persone che vanno spesso a fare colazione al bar, ma non tanto perché amano andare al bar, quanto perché stravedono per un buon cappuccino con abbondante schiuma, potete regalare loro l’Aeroccino di Nespresso in modo che possano farsene uno a casa ogni volta che vogliono. Sul sito costa 85 euro.

Auricolari Bluetooth

A Natale c’è spesso qualcuno che avrebbe bisogno di un nuovo paio di auricolari Bluetooth, o perché li ha sempre usati col filo e ha deciso che è il momento di fare questo passo o perché i suoi si sono rotti e ha bisogno di un nuovo paio. In questo caso, i migliori auricolari Bluetooth attualmente raccomandati da Wirecutter sono quelli del modello Elite 75t del celebre marchio Jabra: su Amazon costano 90 euro.

Uno zaino islandese

«Il vento islandese è una disgrazia, ma non c’è disgrazia che l’ingegno umano non possa trasformare in una buona occasione. Il clima inclemente ha fatto la fortuna di 66 North», scrive Claudio Giunta nel libro sul suo viaggio in Islanda, Tutta la solitudine che meritate. 66 North è un marchio nato in Islanda quasi un secolo fa per fare abbigliamento resistente al freddo e alle intemperie, che fosse adatto ai pescatori e successivamente ai soccorritori. Il loro zaino da 15 litri è molto adatto alle passeggiate in montagna e molto bello da vedere: è impermeabile, foderato, con lo schienale rinforzato ed è disponibile di molti colori, più o meno vivaci. Costa 95 euro ma la spedizione costa 20 euro fino a 150 euro di spesa.

