13 cose che abbiamo comprato questo mese

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Prima questi oggetti arrivavano in redazione. Da quando la normalità è parzialmente sospesa, arrivano direttamente nelle nostre case.

Un orologio per correre

Un redattore che ha ricominciato a fare movimento con un po’ di costanza ha comprato un orologio di quelli che misurano il battito cardiaco e diversi altri indici utili per monitorare l’attività sportiva e gli allenamenti. È piuttosto piccolo e discreto rispetto ad altri modelli più ricchi di funzioni, ed è adatto a diversi tipi di sport ma particolarmente indicato per la corsa. Ha la funzione GPS per ricostruire percorsi e misurare distanze, ma non è compatibile con sistemi che diano le indicazioni sui percorsi da seguire. Si chiama Garmin Forerunner 45 e costa 167 euro, su Amazon.

Tutto il necessario per una postazione per il lavoro da casa

Dopo mesi e mesi a lavorare in posizioni poco ergonomiche, un redattore ha comprato tutto il necessario per costruirsi una postazione completa per il lavoro da remoto. Ha comprato: un monitor curvo (140 euro), una tastiera Apple (90 euro) e un mouse Apple (76 euro) che vanno d’accordo con il suo MacBook Air, un sostegno per il suddetto computer portatile (27 euro), uno sgabello Ikea per la seduta attiva (95 euro), un tappetino per mouse e tastiera (15 euro). Il cane c’era da prima, quindi non abbiamo link da darvi, ci dispiace.

Un reggiseno per chi non sopporta più i reggiseni

Una redattrice si è dichiarata entusiasta del suo nuovo reggiseno, e ha attirato l’attenzione delle colleghe (che ultimamente confessavano di non aver più molta voglia di metterli, i reggiseni) con una semplice frase: «mi piace proprio perché quasi tutti i miei vecchi reggiseni mi sono diventati insopportabili». La redattrice dice che grazie alle spalline «che sono veramente pro», offre un ottimo sostegno anche a tette di taglie medio-grandi, ed è tutto di cotone. Racconta inoltre che quando le è arrivato aveva un ottimo profumo. È il modello Arizona di Chitè: in genere è piuttosto costoso (80 euro), ma al momento è in sconto.

Occhiali anti luce blu

Abbiamo tutti bisogno degli occhiali anti luce blu? No, ma in alcuni casi possono aiutare, come avevamo spiegato in questo nostro articolo. Su questa base, un redattore ne ha comprato un paio dalla linea molto semplice che usa soprattutto di sera. Costano 22 euro.

Uno zainetto per correre in montagna

Una redattrice ha comprato per suo fratello uno zainetto per correre in montagna. È più economico rispetto ad altri (questa è stata una delle ragioni della scelta), ma il fratello dice che è comodo, che ha tutti gli accessori che servono e che fa bene il suo lavoro. Costa 51 euro.

Una testina per giradischi

Ai colleghi meno audiofili che gli hanno chiesto delucidazioni, il redattore che ha acquistato una testina per giradischi ha spiegato: «è la capocchia in cima al braccio che attraverso lo stilo legge il solco del vinile ricavandone un segnale elettrico, che poi una volta amplificato a dovere fa vibrare i coni delle casse. Quello che ho scelto io è un modello economico, ma è un buon upgrade per migliorare il suono di un giradischi entry level, per intenderci tra i 300 e i 400 euro. È prodotta da Audio-Technica, azienda giapponese famosa per produrre componenti economici ma molto affidabili. La si può montare facilmente da soli, con un po’ di attenzione e pazienza. Meglio comprare anche un bilancino per regolarne poi la pressione, e stamparsi una “dima” per aggiustarne l’allineamento». La testina costa 49 euro, su Amazon.

Un telo da bagno, per cani

Una redattrice che vive vicino a un lago ha preso questo telo superassorbente per asciugare il suo cane dopo i bagni estemporanei: dice che è molto efficiente per asciugare il grosso, e occupa poco spazio, una volta riarrotolato. Costa 10 euro.

Un piccolo scaffale di rattan

Una redattrice che cercava un piccolo scaffale per mettere i libri di viaggio e le guide ha scelto questa libreria in rattan, che è molto decorativa ma anche funzionale, e va molto d’accordo con il componibile di Kartell. Costa 99 euro, sul sito di Zara Home.

