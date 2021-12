Un regalo di Natale al giorno: -17

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Il padel è una disciplina sportiva che deriva dal tennis, ma è più semplice, meno faticosa e in un paio di partite si raggiunge un livello sufficiente per divertirsi. Un redattore che ci gioca dice che «sta al tennis come il minigolf sta al golf». Nacque in Messico, ma ultimamente, in parte in coincidenza con la pandemia, si è diffuso moltissimo in Italia: solo negli ultimi tre anni gli agonisti sono passati da circa 7mila a 60mila e il numero di campi per giocarci è quintuplicato. Non è così improbabile, quindi, che tra le persone a cui volete fare un regalo per Natale ce ne sia una che nell’ultimo periodo ha scoperto questo sport. Oppure, se quella persona siete voi, forse state cercando un modo per spingere partner, amici o colleghi meno motivati a venire a giocare con voi, visto che per una partita bisogna essere in quattro.

In entrambi i casi, una racchetta potrebbe essere un regalo gradito. Per giocare a padel infatti serve una racchetta dal piatto rigido: solitamente si può noleggiare insieme al campo pagando un sovrapprezzo, ma alla lunga può diventare dispendioso non averne una propria. Sul sito di Decathlon ce ne sono diverse, di forma rotonda, a goccia d’acqua e a diamante, con prezzi che vanno dai 30 ai 250 euro. Per sceglierla bisogna basarsi sul livello di esperienza della persona che la userà: qui c’è una guida per orientarsi.

La storia del padel, che sa un po’ di leggenda ma è confermata anche dalle federazioni, iniziò nel cortile di una casa di Acapulco, in Messico, dove abitava Enrique Corcuera, un noto imprenditore locale. Negli anni Settanta Corcuera aveva un piccolo campo da gioco che finiva contro un muro, sul quale lui e i suoi ospiti si divertivano a lanciare e riprendere palline da tennis. Col tempo, un po’ perché le palline andavano sempre a finire nel cortile del vicino, un po’ per creare qualcosa di più definitivo, Corcuera costruì due nuovi muri dietro i lati corti del suo piccolo campo da tennis e si inventò un gioco tutto suo. La particolarità del padel infatti è che la palla può rimbalzare sui muri, ma mai direttamente, e non può fare più di un rimbalzo a terra.

