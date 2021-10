Secondo i primi exit poll, il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala (centrosinistra), è dato in forte vantaggio rispetto al candidato Luca Bernardo (centrodestra). Gli exit poll sono sondaggi che raccolgono le opinioni degli elettori all’uscita dai seggi, dove vengono intervistate le persone che hanno appena votato secondo un campione considerato rappresentativo della popolazione.

Nei sondaggi pre-elettorali, Sala era dato in vantaggio e si è addirittura ipotizzato possa vincere già al primo turno, e alcuni importanti dirigenti del centrodestra – tra cui Silvio Berlusconi – hanno criticato le modalità con cui è stato scelto Bernardo.

I temi più affrontati in queste settimane hanno riguardato le disparità tra centro e periferia, ma si è parlato molto anche di alcuni inciampi di Bernardo, come il fatto che da primario abbia girato armato in ospedale, o quando ha minacciato di ritirarsi per lo scarso contributo economico dato, a suo dire, dai partiti che lo sostengono nella campagna elettorale. Un altro tema di cui si è parlato sono le piste ciclabili: Bernardo ha promesso di eliminarne alcune che erano state recentemente realizzate dalla giunta Sala, giudicandole pericolose per la sicurezza stradale.

