È il giorno delle elezioni amministrative

Alle 15 chiuderanno i seggi delle elezioni amministrative, in corso in centinaia di comuni italiani fra cui 20 capoluoghi e 6 capoluoghi di regione. Le città più importanti in cui si sta votando per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale sono Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste.. I risultati arriveranno nel pomeriggio, prima con gli exit poll, poi con le proiezioni e infine con i risultati parziali degli scrutini. Qui sotto trovate il liveblog del Post, che seguirà lo spoglio con tutti gli aggiornamenti e le storie.