Secondo le proiezioni, a Torino il candidato di centrosinistra, Stefano Lo Russo, è in vantaggio rispetto al suo principale avversario, Paolo Damilano del centrodestra. Il dato smentisce gli esiti dei sondaggi delle scorse settimane, che avevano dato Damilano in testa al primo turno e Lo Russo favorito al ballottaggio.

È bene ricordare che le proiezioni non sono sondaggi: gli istituti esaminano i voti realmente scrutinati e sulla base di questi stimano il risultato finale delle elezioni facendo “proiezioni” statistiche; La qualità delle proiezioni dipende molto dalla dimensione del campione di partenza. L’affluenza a Torino è stata del 48,06 per cento.

Chi vincerà prenderà il posto di Chiara Appendino, del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di non ricandidarsi.

Lo Russo, che ha vinto le primarie poco partecipate del centrosinistra, ha 45 anni, ha insegnato Geologia al Politecnico ed era stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 2006 nella lista dell’Ulivo. Damilano, il candidato del centrodestra fortemente voluto da Giancarlo Giorgetti della Lega, ha 56 anni, è un imprenditore del settore vinicolo, dell’acqua minerale e della ristorazione, e per alcuni anni è stato presidente del Museo Nazionale del Cinema.

Dopo la scelta della sindaca uscente Chiara Appendino di non ricandidarsi per un secondo mandato, Iil M5S aveva scelto di sostenere Valentina Sganga: ha 35 anni, è capogruppo del partito in consiglio comunale dal 2018, ed è considerata vicina all’ala più radicale del partito, che ha guardato con diffidenza l’adesione al governo Draghi. Si era parlato di lei nelle ultime ore perché, a urne ancora aperte, aveva inoltrato dal suo account Facebook l’indicazione di voto per due candidati al consiglio comunale. Il messaggio era stato postato da un attivista di Torino ed è stato molo criticato da alcuni eletti del M5S a livello nazionale, tra cui il senatore Alberto Airola. Poche ore dopo, la candidata aveva cercato di spiegare dicendo che si trattava di un’indicazione personale inoltrata privatamente a chi le aveva chiesto che cosa pensasse di alcuni candidati.

