A Napoli il candidato Gaetano Manfredi è sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra di cui fanno parte, tra gli altri, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mentre Catello Maresca è il candidato del centrodestra. Manfredi sembra per ora essere in ampio vantaggio.

Manfredi ha 57 anni, è stato ministro dell’Università e della Ricerca dal gennaio 2020 al febbraio 2021, durante il secondo governo Conte, ed è l’ex rettore dell’università Federico II. Maresca ha 49 anni, è sostituto procuratore generale di Napoli, e aveva lavorato presso la Direzione distrettuale antimafia della città, conducendo le indagini che avevano portato all’arresto di Michele Zagaria, boss dei Casalesi. Lo appoggiano Forza Italia, Fratelli d’Italia e altre sei liste, ma si è presentato al voto con una coalizione incompleta perché quattro liste, tra cui quella della Lega, erano state escluse.

A Napoli si sono candidati anche Alessandra Clemente, sostenuta da Potere al Popolo, e Antonio Bassolino, già sindaco tra il 1993 e il 2000 con il centrosinistra e poi presidente della Campania nei dieci anni successivi,. Negli ultimi dieci anni Napoli è stata amministrata da Luigi de Magistris, che ora si è candidato alle regionali in Calabria. Chiunque vincerà dovrà gestire una situazione economica disastrosa, per cui sarà difficilissimo conciliare gli attesi interventi per risolvere i vari problemi della città con la necessità di ridurre l’enorme indebitamento, aumentando le entrate fiscali (oggi largamente evase) o tagliando le spese.

