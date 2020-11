Le nuove restrizioni in vigore da domani in Italia

Secondo diversi giornali nella notte il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo DPCM (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) contenente le ultime misure per contenere la diffusione della pandemia da coronavirus in Italia. Al momento il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma sui giornali è circolata una bozza che non dovrebbe discostarsi da quella definitiva. Il nuovo DPCM sarà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre.

Come aveva già preannunciato il presidente Giuseppe Conte in Parlamento, il DPCM prevede alcune restrizioni che varranno per tutto il territorio nazionale e altre che invece riguarderanno solo le singole regioni, a seconda dell’andamento epidemiologico: in sostanza le regioni saranno divise in diverse fasce di rischio, secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID- 19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale” dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il documento ipotizza quattro scenari di trasmissione del virus: lo scenario 1 e quello 2 contengono focolai localizzati e gestibili dal sistema sanitario, e non vengono toccati dal nuovo DPCM, che invece si concentra sugli scenari 3 e 4. Questi due sono quelli in cui la trasmissibilità del virus è diffusa e più grave, e pertanto necessitano misure restrittive più drastiche. L’inserimento di una regione o di un particolare territorio (comune o provincia) in uno scenario o in un altro avverrà tramite ordinanza del ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione, e nella valutazione del rischio si terrà conto non solo dell’indice R t , ma di 21 parametri tra cui il numero dei ricoveri e la percentuale dei tamponi positivi. Sia lo scenario 3 che il 4 hanno una validità minima di 15 giorni, al termine dei quali si valuterà se spostare un territorio in un altro scenario o se mantenerlo dov’è.

SCENARIO 3

Per i territori che verranno inclusi nello scenario 3, caratterizzati da una elevata gravità e da un livello di rischio alto, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Saranno comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui essa è consentita. È consentito inoltre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.