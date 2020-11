Le nuove restrizioni entreranno in vigore venerdì

Durante una conferenza stampa organizzata in serata a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato delle misure contenute nel DPCM (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) approvato martedì 3 novembre per limitare la diffusione della pandemia da coronavirus. L’entrata in vigore del DPCM è slittata di un giorno: le nuove restrizioni saranno valide da venerdì 6 novembre, non più da domani, come era stato precedentemente annunciato, «per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività», ha detto Conte.

Il presidente del Consiglio ha spiegato che le misure saranno «differenziate e ben mirate». Le regioni sono state assegnate a tre diverse aree che Conte ha chiamato «area gialla, arancione e rossa», tre fasce con criticità moderata, medio-alta e alta individuate in base all’indice Rt e a 21 parametri tra cui il numero dei ricoveri in ospedale e la percentuale dei tamponi positivi su tutti i tamponi effettuati.

L’area gialla – che l’ultimo DPCM definisce “scenario 1 e 2” basandosi sul documento di “Prevenzione e risposta a COVID- 19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale” dell’Istituto Superiore di Sanità – contiene focolai localizzati e gestibili dal sistema sanitario. Comprende: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Nell’area arancione – che il DPCM definisce “scenario 3” – ci sono Puglia e Sicilia.

L’area rossa, chiamata “scenario 4” nel DPCM è quella in cui la trasmissibilità del virus è diffusa e più grave e che necessita di misure restrittive più drastiche. Comprende Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

«Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c’è l’alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche», ha detto Conte. «Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo: non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporre misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave». La decisione di inserire una regione nello scenario 3 (arancione) o 4 (rosso) spetta al ministro della Salute. Se nelle aree ci saranno dei miglioramenti, ha precisato Conte, le misure potranno essere modificate, d’intesa col presidente della regione: «Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perché recepiranno l’esito del monitoraggio periodico».

AREA GIALLA

Nelle regioni indicate come “area gialla” sarà introdotto il cosiddetto “coprifuoco” alle 22, ora oltre alla quale le persone non potranno più andare in giro. Per circolare bisognerà autocertificare una necessità di lavoro o di salute. Verranno chiusi i musei e le mostre, così come le sale scommesse e le sale giochi.

La didattica dovrà essere effettuata completamente a distanza nelle scuole superiori, tranne che per attività di laboratorio, mentre per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia si potrà fare attività didattica in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (tranne che per i bambini di età inferiore ai 6 anni). Nelle giornate festive e prefestive saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ma potranno restare aperte le farmacie, i punti vendita di generi alimentari, i tabaccai e le edicole al loro interno.

La capienza massima dei mezzi di trasporto pubblico verrà ridotta al 50 per cento.

Ristoranti e bar potranno restare aperti dalle 5 fino alle 18: il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 sarà vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resterà consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.

AREA ARANCIONE

Nelle regioni incluse in questo scenario, dal 6 novembre, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sarà comunque consentito spostarsi e uscire dal proprio comune o dalla propria regione per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza: questi spostamenti riguardano quindi docenti, alunni e gli accompagnatori di questi ultimi. Sarà consentito invece il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sarà inoltre vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Per chi abita nei territori compresi nello scenario 3 non ci sono limiti agli spostamenti all’interno del comune di residenza, quindi si potrà liberamente uscire di casa.

Dovranno essere sospesi tutti i servizi di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

AREA ROSSA

Nelle regioni rosse, dal 6 novembre, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni di residenza o di domicilio e sarà vietato uscire di casa tranne che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Saranno comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è consentita.

Saranno sospesi tutti i servizi di ristorazione e sarà consentita solo la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto. A differenza dello scenario 3, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche nei centri commerciali, che rimarranno aperti solo per consentire l’accesso a queste attività. Rimarranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Resteranno aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e alcune attività inerenti ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri e lavanderie.

Saranno sospese tutte le attività sportive di gruppo, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, ma è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza fisica e con obbligo di mascherina. Sarà invece consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale, ma all’aperto. Le attività scolastiche si svolgeranno esclusivamente a distanza, tranne che per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.