Cosa ha detto Conte in parlamento

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riferito alla Camera sulle misure che il governo inserirà in un nuovo DPCM per contenere l’epidemia da coronavirus. Conte ha detto che nel prossimo DPCM, che dovrebbe essere approvato martedì o mercoledì, saranno indicate «tre scenari di rischio con misure via via più restrittive», senza però specificare quali siano queste misure.

L’inserimento di una regione all’interno dell’area di rischio «avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute»: nella valutazione del rischio si valuterà non solo l’indice Rt, ma 21 parametri tra cui il numero dei ricoveri e la percentuale dei tamponi positivi.

Per quanto riguarda le restrizioni che il prossimo DPCM dovrebbe imporre a livello nazionale, Conte ha parlato della didattica a distanza al 100 per cento per le scuole superiori, della chiusura dei musei, delle sale bingo e di quelle scommesse, dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, e della riduzione al 50 per cento della capienza dei mezzi pubblici.

– Leggi anche: L’ospedale di Bergamo è in attesa

Nel suo discorso Conte ha detto che l’Unione Europea è «una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata», che «anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento», e che è in corso «una moltiplicazione significativa dei contagi». Ha spiegato inoltre che la situazione è «particolarmente critica in alcune regioni» e che il governo interverrà per cercare di controllare l’aumento dei contagi «con una strategia che va modulata sulle differenti criticità» delle regioni.

– Leggi anche: In Sardegna stiamo vedendo il futuro?