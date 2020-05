Le foto del primo weekend dopo le riaperture

Il fine settimana in corso è il primo dopo l’allentamento della maggior parte delle restrizioni per il coronavirus iniziato il 18 maggio per via di un decreto della presidenza del Consiglio. Dopo diverse settimane in tutta Italia è stato di nuovo possibile spostarsi liberamente, anche solo per svago, entro i confini regionali, entrare nei negozi, pranzare al ristorante o fare la colazione al bar, pur rispettando il distanziamento fisico e prendendo le dovute precauzioni. Il ritorno della gente nelle spiagge, nei bar, nei parchi e nelle piazze è stato molto raccontato – tanto che qualche sindaco ha introdotto nuove parziali restrizioni, temendo assembramenti – ma anche assai fotografato.

