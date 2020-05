A Brescia i locali del centro devono chiudere alle 21.30

Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, ha firmato ieri un’ordinanza in base alla quale, sia ieri che oggi, i locali di piazzale Arnaldo, una nota piazza cittadina, devono chiudere alle 21.30. La stessa cosa vale anche per le vie limitrofe. La decisione è arrivata dopo che venerdì erano state diffuse alcune immagini che sembravano mostrare moltissime persone in piazza, in particolare nelle ore serali e notturne. La provincia di Brescia è tra le più colpite, in tutta Italia, dall’epidemia di coronavirus.

– Leggi anche: Perché parliamo di movida